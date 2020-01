Mariel Fernández

La primera mujer en gobernar Moreno reivindica su rol como dirigente del Movimiento Evita y cuestiona a su antecesor camporista

Mariel Fernández es la primera mujer elegida intendenta en la historia de Moreno, donde hubo hechos resonantes en el último tiempo: murieron la vicedirectora y el portero de la Escuela N° 49 por una explosión de gas, un colectivo atropelló a un niño de diez años debido a las malas condiciones de la calle y una docente que denunció secuestro y torturas fue imputada por falso testimonio. Con casi el 60% de los votos en octubre, hoy dice: "Soy la intendenta de los movimientos sociales". Es miembro del secretariado nacional del Movimiento Evita y crítica de la gestión de su antecesor camporista, Walter Festa. Y aclara: "Cristina es la conducción para mí". Su procedencia es nítida. El cuadro detrás del escritorio de su despacho y los aros que asoman entre su cabello dejan ver la misma cara: la de Eva Perón.

-Habló de una situación crítica en Moreno, ¿cómo explica eso?

-No se habían pagado los salarios, pero el gabinete se liquidó sus sueldos. No teníamos recursos para pagar el aguinaldo, tampoco presupuesto, el municipio está quebrado. Tenía 400 personas dando vueltas por las distintas oficinas, sin función.

-¿Cómo son las críticas a Festa, con quien compitió en una interna ?

-Uno es lo que hace, no lo que dice. Se parecía más a una gestión macrista que a la de un gobierno popular. Duró solamente cuatro años, el malestar era muy grande.

-¿Cómo influyó ser la primera mujer intendenta?

-Costó que entiendan que no tengo que pedir permiso para hacer las cosas. Ahora ya está. Los intendentes me acompañaron.

-¿Cómo podría contribuir el gobierno de Axel Kicillof ?

-Me reuní con su equipo. Está en una situación complicada porque la provincia está quebrada. Esperamos que pueda sacar la reforma. Él sacó un artículo por el que los fondos que se gestionan ante el gobierno nacional tienen que pasar por la provincia. A mí me hubiera sido más práctico que eso no se hiciera así, porque nosotros estamos gestionando ayuda del Tesoro nacional, se me agrega una burocracia más y lo necesito urgente. Entiendo que es coherente. Máximo también fue importante porque vino a Moreno. Busco el apoyo de él para poder gestionar, es un Kirchner y tiene peso. La política necesita un recambio generacional y el peronismo tardó en entenderlo. Quizás se podría haber hecho antes. Me parece importante que aparezcan figuras jóvenes, como Axel o Máximo. La sociedad lo muestra en cada elección: cuando hubo figuras viejas, nos fue mal.

-En ese recambio generacional, ¿cómo influye la vicepresidenta Cristina Kirchner?

-Cristina tuvo un gesto muy grande, que fue el de correrse de ser la candidata ella. Es lo que está haciendo, acompañar a dirigentes jóvenes. Cristina es el ejemplo.

-El titular del proyecto en este momento ¿es Alberto Fernández o Cristina Kirchner?

-Cristina, que es la conducción para mí, hizo una propuesta que es Alberto y lo está dejando ser presidente a él. Ella ocupa un rol de acompañarlo. Si el presidente es Alberto, él tiene que tomar las decisiones, entiendo que las charla con Cristina. El presidente es él y dirige. Si no, no podés conducir un país como la Argentina.

-¿De qué manera influye el hecho de provenir de una organización social?

-La estigmatización es del piquete. Son prejuicios de clase social. Conmigo hubo y hay muchos, incluso en el mundo de la política: soy la intendenta de los movimientos sociales. Soy el bicho raro: soy mujer y de los movimientos sociales. Hay empresarios que pensarían que soy una piquetera y no me votaron, ahora apuesto a que puedan conocerme en otro rol y confiar en mí.

-¿Cómo ve el límite de dos mandatos para los intendentes?

-Estoy totalmente de acuerdo con eso. No hay que modificarlo.