Eugenia Tobal: cómo terminó su relación con Germán Martitegui y el problema personal que la corrió de su eje en MasterChef Celebrity

Dice Eugenia Tobal que fue muy movilizante volver a Telefe, donde hizo tantas novelas y creció como actriz y como persona. MasterChef Celebrity fue un desafío diferente que le generó algunas dudas, pero se animó. Y lo hizo bien durante varias semanas, hasta que este miércoles quedó eliminada por culpa de un plato con huevos. En diálogo con LA NACION, la actriz recordó que fue su mamá quien le enseñó a cocinar, y reconoció que durante diez días no tuvo energía para poner en el programa porque su perrito Romeo tuvo un problema de salud y debió ser operado.

-¿Tuviste dudas cuando te convocaron de MasterChef?

-Muchas (risas). En otras oportunidades me habían convocado y nunca había sido el momento. Esta vez me pareció una buena oportunidad. Me generaba un poco de vértigo porque desconocía el formato del reality, y siempre me hizo pensar. Tuve muchas dudas, la verdad, porque esto se aleja de la ficción, que es lo que suelo hacer. Había que correrse de los personajes ficticios para exponerse un poco, aunque es un juego y jugás un personaje. Me llegó en el momento correcto y lo disfruté un montón.

-¿Cómo te llevaste con los tres jurados y con Wanda Nara?

-Me sentí súper cómoda. Es un equipo de personas hermosas, muy diferentes, con distintos caminos y profesiones. Una linda ensalada (risas). Una mezcla que se combinó muy bien. Conocí artistas con los que nunca me había cruzado y lo mismo me pasó con los tres jurados. Solamente conocía personalmente a Donato [De Santis], pero no a Damián [Betular] y a Germán [Martitegui]. Tampoco había tenido el gusto de cruzarme con Wanda. Tuvimos una relación muy linda, de muchísimo respeto. Me llevo un recuerdo hermoso de ellos cuatro. Me ponía muy nerviosa el momento de caminar hacia el jurado, pero mientras cocinaba la pasaba bárbaro.

-Con Germán tuviste algún entredicho... ¿Pudieron hablarlo fuera de cámara?

-Sí, hablamos, nos abrazamos y está todo bien. No pasó nada con Germán. A lo mejor dijo algo de una manera que me chocó. Las críticas están buenísimas y yo las acepto, pero las constructivas están más buenas que las destructivas. Siempre. Tampoco fue una crítica destructiva… Quizá fue la forma, pero nada más. Todos juegan un rol, cada uno tiene su personaje. Y tal vez yo estaba muy sensible porque no fueron días muy agradables para mí durante dos semanas… Viví momentos tensos en mi vida personal y también hago un mea culpa porque uno está más susceptible.

-¿Qué te pasó que te tuvo tan mal?

-Una situación complicada. Mi perrito Romeo tuvo un problema de salud y tuvieron que operarlo. Y fue muy difícil para mí dividirme. Mi hija estaba mal con esto, también. A veces en la vida hay que tomar decisiones y poner las prioridades donde corresponden. Pasó lo que pasó y está todo super bien. Necesitaba estar en casa y gracias a eso Romeo se recuperó. Y Ema está contenta.

-¿Cocinás bien?

-Cocino normal, lo que aprendí en mi casa con mi mamá, que se arreglaba con lo que había y resolvía fácilmente y muy bien cuando llegábamos del colegio. Es una cocina más exprés, resolutiva, creativa con lo que hay en casa sin demasiada sofisticación. Pero siempre con platos novedosos, creativos y con mucho amor, como los que hacía mi mamá.

-¿Aprendiste tips que ahora utilizás?

-Aprendí muchísimo en estos programas, tanto de mis devoluciones como de las de mis compañeros. Observando se aprende y de los errores también. Me llevo cosas muy copadas para después poder repetir en casa… Otra de las cosas que aprendí es que no soy tan ordenada como pensaba para cocinar (risas). Y tengo mucha dificultad con lo dulce, porque no soy dulcera… Soy re nerd, me armé cuadernitos con recetas. Porque además cumplí 50 y la memoria me falla (risas).

-¿Quién cocina en casa?

-En casa cocinamos tanto mi pareja (Francisco García Ibar) como yo. Si tengo ganas busco recetas en internet y sino resuelvo como hacía mi madre (risas). Sigo la tradición.

La actriz junto a su mamá Instagram

-¿Tenés un plato preferido?

-No tengo un plato preferido, pero me encanta comer milanesa con fideos con manteca. Super exquisito. Y lo hacía mi mamá.

-Tu mamá está muy presente en la cocina…

-Sí. Porque aprendí de ella… Y la extraño mucho [N.de la R.: la mamá de Eugenia Tobal falleció a los pocos meses del nacimiento de Ema, la hija de la actriz].

-¿Pensaste que podías llegar a la final?

-Nunca pensé en un objetivo tan largo como llegar a la final en el recorrido que hice. Lo que le pasó a mi perrito distrajo mi atención del juego, lo cual hizo también que tuviera que dividir mi energía. No pensaba en la final, sino que necesitaba estar en casa para que las cosas se acomodasen. Pero disfruté del tiempo que estuve. Sé que era una gran candidata, de todas maneras.

"MasterChef fue un proyecto muy lindo del que solamente saqué cosas positivas. A veces está bueno correrse de la zona de confort y experimentar cosas nuevas"

-¿Tenés proyectos para el 2026?

-Se viene un 2026 con muchas cosas, proyectos personales con contenidos audiovisuales, y una obra de teatro para marzo o abril en calle Corrientes. Es un proyecto personal muy lindo que estamos adaptando con un amigo, sobre mi libro, Esa nueva piel. Y también voy a hacer teatro en Uruguay. Todas cosas muy lindas.

-¿Volverías para un repechaje?

-¿Por qué no? Puede ser. MasterChef fue un proyecto muy lindo del que solamente saqué cosas positivas. A veces está bueno correrse de la zona de confort y experimentar cosas nuevas. Creo que soy muy curiosa e inquieta y he hecho diferentes proyectos en mi camino, y este formato no lo tenía muy incorporado. Fue interesante aprender cómo se labura. También fue muy lindo volver a Telefe y reencontrarme con mucha gente que conozco desde hace años de las novelas y series que hemos hecho. Un enorme placer y un agradecimiento por haber sido convocada a ser parte de un programa tan exitoso como MasterChef.