La jefa comunal de Moreno reconoce conflictos en el peronismo bonaerense y apoya a Máximo Kirchner en la jefatura del PJ

22 de febrero de 2021

Mariel Fernández,intendenta de Moreno, habla sin eufemismos. Su discurso no se ajusta a los oídos de otros intendentes. "No estoy a favor de las reelecciones indefinidas", avisa. No mide sus palabras para agradar a Axel Kicillof al expresar que entre muchos de los jefes comunales y el gobernador "hay tensiones propias del machismo de los vínculos entre los hombres".

Pero hace un guiño especial al hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner. Al titular del bloque de diputados de la Nación del Frente para la Victoria ya lo reconoce como conductor. "Hubo un momento de resistencia, pero esa discusión ya está resuelta", afirma.

-¿Cuán afectado está el distrito de Moreno por el Covid?

-Moreno nunca explotó por el Covid. Nunca colapsó el sistema salud. Estamos en proceso de vacunación de personal de salud y docentes. Ya estamos pensando en vacunación general. Estamos pensando en salir casa por casa llevando la vacuna, podría hacerse con vacuna china.

-¿Vuelven las clases presenciales el 1º de marzo?

-En Moreno estamos en obra aún en muchas escuelas. Hoy no están todas las escuelas en condiciones. Hay pendientes 50 obras. Se puso complicado. Hay obras que recién comenzaron ahora. O no empezaron. No puedo decir que ya están todas en condiciones de empezar. Veo que está difícil con los sindicatos. Comprendo a los docentes, que estarán en el mejor de los casos con su primera dosis. No me queda claro que puedan empezar las clases. Vamos a ver. Pero no quiero escuelas cerradas.

-¿Cómo está la relación de los intendentes con el gobernador?

-Hay tensiones, vínculos propios de hombres, relacionados con el machismo. Yo apuesto al diálogo. Siempre hay ámbitos de diálogo más allá de las tensiones cotidianas.

-¿Son tensiones económicas o políticas?

-Políticas. En lo económico vimos gestos, pese a que aún hay desigualdades de coparticipación entre municipios y con la Nación.

-¿En lo político dónde reside la tensión?

-Debería preguntar a los intendentes. Yo no tengo problemas... siempre está vinculada a la participación y la conducción, nada grave. Reclamo de participación en gestión de provincia fue un tema.

-¿Quién debería conducir el Partido Justicialista?

-La discusión está resuelta. El presidente propuso a Máximo (Kirchner). Hubo un momento de resistencia por parte de Gray (Fernando), pero otros creemos que hay que respetar la decisión del Presidente. Yo no escucho ahora intendentes alineados en otra dirección.

-¿Por qué los intendentes apoyarían a un diputado por sobre otro intendente?

-Máximo hace mucho que está en la provincia. El cargo de presidente del PJ es más abocado a tener diálogo con el presidente de la Nación y con otros espacios. Máximo lo está haciendo. Él habla con el Presidente, la vice, el gobernador y movimientos sociales.

-¿Están esperando un pronunciamiento de Kicillof a favor de la reelección?

-Yo no estoy a favor de la reelección indefinida, no hay espacio para personas eternizadas en el poder. Podría acompañar el reclamo de muchos intendentes por un período más.

-¿Hay que suspender las PASO?

-Yo prefiero las PASO porque es sano para la política. Permite oxigenar. El impedimento puede ser sanitario, habría que ver.

