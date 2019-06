Marijuan investigará las escuchas de Lázaro Báez

Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

El juez federal Sebastián Casanello delegó en el fiscal Guillermo Marijuan la investigación vinculada a la aparición de una escucha telefónica en la que el detenido Lázaro Báez insinuaría que administraba el dinero y los bienes del fallecido expresidente Néstor Kirchner. "Todo lo que tuve es de una persona que está arriba", se escucha decir al empresario detenido en la grabación difundida en el programa Periodismo para todos, y sus dichos podrían referirse al fallecido expresidente. Casanello, quien está a cargo de parte de la causa de la "ruta del dinero K", delegó en el fiscal del caso, Marijuan, las "averiguaciones" relativas a la "noticia" sobre los dichos de Báez, explicaron fuentes judiciales. El fiscal había pedido la semana pasada, al igual que la Unidad de Información Financiera, que el magistrado ordenase verificar la existencia de esa escucha y, en caso positivo, que pidiera su envío al juzgado de los tribunales federales de Retiro. "Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara", se escucha decir a Báez al hablar desde la cárcel con una mujer no identificada.