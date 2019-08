Mario Negri: "¿Cuántos Albertos Fernández hay?" 05:46

El presidente del bloque de la UCR y del interbloque Cambiemos, Mario Raul Negri, estuvo en Terapia de Noticias, el programa que se emite por LN + y criticó la declaración oficial del Frente de Todos, tras la visita de los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y en ese sentido el diputado preguntó: "Cuántos Albertos Fernández hay? ¿El del Malba o el que se reúne en el Instituto Patria?.

Los cuestionamientos de Negri no son casuales, el diputado nacional se mostró crítico con las recientes declaraciones de Fernández y destacó la importancia del cuidado de las palabras, sobre todo en un contexto de crisis, porque sostuvo que "la clave es la gobernabilidad". El presidente del bloque de la UCR explicó que, si bien la incertidumbre económica aumentó tras el escenario postelectoral, lo importante es encontrar el tono político adecuado.

"Una palabra mal dicha en quien tiene la expectativa legítima de ser presidente, en un clima de vulnerabilidad como el nuestro, te tira a la banquina o te hace pasar un momento de zozobra, como pasó anoche", afirmó Negri, en un alusión directa a la declaración del Frente de Todos.

"Lo que más me preocupó del comunicado es que fue una declaración escrita, es decir, que fue pensada, y que tiene una base y un fundamento", analizó. Y agregó: "Hay que tener un poco más de prudencia y de pudor, porque en el medio está la gente.

Negri resaltó que, si bien nadie puede pedirle a Alberto Fernández que cogobierne, el candidato del Frente de Todos sí tiene la responsabilidad de despejar dudas acerca "de una Argentina que no nació ayer". Y apuntó: "No nos pueden pedir a nosotros que no hablemos por la responsabilidad de la gobernabilidad y que ellos nos griten todo lo que quieran y que, además, nos digan que no tienen nada que ver con el pasado".

