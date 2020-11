Mario Negri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 03:31

El diputado Mario Negri hizo esta madrugada el cierre del bloque UCR-Córdoba, durante el debate por la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con un discurso acérrimo en torno a la falta de un plan por parte del Gobierno liderado por Alberto Fernández. Tras una extensa sesión, finalmente la Cámara Baja aprobó la iniciativa, que ahora será tratada en el Senado.

"Este impuesto es ineficaz, por más que tenga un nombre bonito", apuntó el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio. "No estamos persiguiendo grandes fortunas ociosas, multimillonarias, esas que no vinieron en el blanqueo y están afuera en los paraísos fiscales. Un centro mecanizado vale un millón de dólares. Si alguien tiene un tambo con 100 vacas o un tractor le pega en el poste a este impuesto. Esos no están en el exterior, están acá, no tendrán el ATP y tienen que dar trabajo a la gente", argumentó categórico.

El diputado comparó los ingresos generados en la economía de la Argentina en relación a otros países. "Es el único de mayor presión tributaria. Todo impuesto existente que se imagina en la cabeza algún hombre en cualquier planeta, lo aplicamos nosotros acá y además le metemos la mayor alícuota", criticó.

"Nosotros somos el país más hemos intoxicado en impuestos al sector privado en la región. Si no generamos riqueza, gobierne quien sea, no va a haber inversión. ¿De dónde van a venir divisas? Ahora en el sur ponen el impuesto al viento y luego vendrá el impuesto al sol también", ironizó.

En su discurso de cierre, el diputado ejemplificó este argumento y sostuvo que la presión tributaria hizo retroceder al país. "Este debate, con este impuesto, en ese contexto, genera desconfianza y desalienta la producción", manifestó luego.

En ese sentido, consideró: "Nos ha llevado muchos años de discusión la distribución en la Argentina, y no hemos puesto la misma energía para discutir cómo generamos riqueza en nuestro país. Estamos en un tobogán y una debacle donde encajan las enormes diferencias que tenemos alrededor de este impuesto".

La principal pregunta del diputado giró en torno al rumbo de la Argentina. Y, en esta línea, apuntó contra el Presidente: "La patria está en peligro porque nosotros sabemos que Alberto Fernández quería ser presidente lo que todavía no sabemos es a dónde quiere ir".

"Nos vamos con la incertidumbre. Hay incertidumbre por la pandemia, por la economía y por la presión tributaria, que aumenta esta noche por lo que puede suceder. Pero, además de eso, hay incertidumbre institucional, y si nos descuidamos le van a meter incertidumbre electoral. Hay que salir de la incertidumbre, hay que generar confianza y hay que tener un plan", aseveró el legislador.

Por último, resaltó el reciente presupuesto aprobado por el Congreso y las medidas del ministro de Economía, Martín Guzmán. "Justo esto sucede cuando vino el diablo, está el Fondo en la Argentina", dijo. Entonces, cuestionó: "¿Saben cuánto han emitido de deuda este año? 20 mil millones de dólares. ¿Se acuerdan cuando el Presidente decía 'le voy a pagar a los jubilados con Leliqs'? El 'maldito de Macri' se fue con 5% de emisión de Leliqs, hoy está en el 15% y ya el fondo de sustentabilidad está vendiendo dólares a la mitad del precio. Señor Presidente, se han ido 10 mil millones del Banco Central". E ironizó: "La fuga la hace Macri y ustedes hacen docencia".

La respuesta a Aldo Leiva

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio se expresó molesto por las críticas de diputados del Frente de Todos al gobierno de Cambiemos y los mandó al diván.

El chaqueño Leiva expresó durante su discurso: "Qué triste debe ser no tener orgullo de Mauricio Macri, qué triste debe ser mirar para otro lado cuando se menciona al domador de reposeras".

Y completó: "Como son los herederos del odio, los herederos del bombardeo a Plaza de Mayo, los que atentan contra los gobiernos populares, los que odian a los pobres, los que desprecian a la clase media, hoy se rasgan las vestiduras porque el pueblo les dijo que no".

Cuando terminó su discurso, el radical pidió la palabra y expresó: "Si alguno de nuestros colegas necesita hacer lo mismo que el anterior, hagamos una ronda ahora, así después terminamos tranquilos. Hagamos un consultorio ahora y que cada uno se saque las ganas".

Dirigiéndose a los diputados del Frente de Todos, Negri continuó: "¡¿A quién más le recomiendo el psicólogo?! ¡¿Necesitan un diván?! ¡Acá tenés un diván! El diputado [Leopoldo] Moreau quiere un diván, acá estamos, tiene un diván".

Y, tras una serie de murmullos en el recinto y con varios diputados elevando la voz, la escena terminó con Negri y su excorreligionario intercambiando una serie de dichos fuera de micrófonos.

Conforme a los criterios de Más información