Martín Llaryora: “La primera víctima es el pueblo de Córdoba y la segunda soy yo”

CÓRDOBA.- Martín Llaryora sigue en campaña. Abrazado por un manojo de chicos mientras inaugura aulas en una escuela primaria de Villa Cornú, una de las zonas más empobrecidas del norte de la capital provincial, anuncia un “segundo tiempo” y pide aplausos para su viceintendente, Daniel Passerini, candidato a sucederlo en las elecciones municipales del próximo 23 de julio.

El tono cambia al final del acto, cuando lo rodean micrófonos provinciales y nacionales, entre ellos LA NACION, para recordarle que apenas pasaron un puñado de horas del accidentado escrutinio que lo depositará en la gobernación de Córdoba, pese a que su rival, Luis Juez, exige contar los votos “uno por uno” y lo trata de “tramposo” a él y al gobernador Juan Schiaretti.

“Yo no soy tramposo, cuando me tocó perder ya a esta altura había felicitado al ganador. Pero porque soy una persona de bien y democrático” , devuelve gentilezas Llaryora, que responsabiliza por los desmanejos a la Justicia electoral y se coloca como “segundo” damnificado del escándalo. “La primera víctima es el pueblo de Córdoba y la segunda soy yo, que tendría que estar festejando hace horas. Imaginate: ganaste y te llevan la copa. Y te la quieren dar dentro de cinco días, cuando la gente se fue del estadio. ¿Cómo no voy a estar caliente?”, retruca.

–¿De quién es la responsabilidad?

–De la Justicia Electoral, de quién más. Pero yo ahora me entero que a las 22.30 ellos [por Juez] ya tenían los resultados. ¿Entonces por qué no salieron y lo dijeron a las 22.30?

–¿Se considera ganador?

–Por supuesto. La tendencia es irreversible a esta altura. En un par de horas va a estar el resultado final. Somos justos ganadores.

–¿Está preocupado enfrentar una Legislatura en minoría?

–Yo soy un hombre de diálogo, tengo otra actitud, tengo respecto. Tengo actas donde vamos a recuperar un montón de legisladores. Aparte, las que faltan son las de la capital, donde nosotros hicimos la mayor diferencia. ¿Por qué te creés que estoy caliente? ¡A ver, yo tengo que estar caliente!

–Juez pone en tela de juicio el resultado

–Es una estrategia. A mí me tocó ganar y perder. Pero cuando yo pierdo, ¿sabés que pasa?, soy una persona de bien y democrática. La tendencia es irreversible. El más perjudicado es el pueblo de Córdoba, claramente, pero después soy yo. Después de todo el esfuerzo que hemos hecho, no pudimos festejar. La primera víctima es el pueblo de Córdoba y la segunda soy yo, que tendría que estar festejando hace horas.

–¿Por qué no habló el gobernador el domingo?

–Hablo yo porque soy el candidato. Schiaretti está contento porque fue una elección muy difícil. Todos los medios nacionales hicieron una propaganda tremenda, no ellos, sino los candidatos que se posicionaban desde ahí. Vinieron todos los presidenciables, con una mirada nacional. Ahora todos los cordobeses tenemos la posibilidad de acompañar a Juan Schiaretti y poner un presidente. Nos enfrentó el kirchnerismo por un lado, se juntaron todos por el otro lado. Nosotros esperábamos otro desenlace.

–¿Quedó complicada la candidatura de Schiaretti?

–Yo creo que para bien, porque nosotros tenemos posibilidad de poner el próximo presidente, que los cordobeses tengamos un presidente, porque acá yo veo que todo laburan para los de Buenos Aires. Todos laburan para que llegue de nuevo un presidente de la Capital Federal. Tenemos que trabajar algún día para poner un presidente cordobés, porque los problemas que tenemos tienen mucho que ver con una mirada exclusiva de la Capital hacia Córdoba y no una mirada de Córdoba o del interior de la Argentina.

–¿No se dificultó ese escenario nacional?

–A nivel nacional, y le digo a todos los vecinos, yo voy a hacer el máximo esfuerzo par que Juan Schiaretti sea presidente, porque estoy convencido de que es alguien que puede cerrar la grieta, que tiene un perfil productivo, que cree que gobernar es generar trabajo, que tiene respeto institucional y que si alguien gobernara el país como se gobierna Córdoba tendríamos una Argentina distinta. Espero que todos los cordobeses nos acompañen a que tengamos a alguien del interior. Yo a veces no entiendo cómo los cordobeses terminan votando a alguien de Capital Federal . Entiendo a los de Capital Federal: nos vienen poniendo un presidente tras otro un presidente. Algún día tendremos que avivarnos.

–¿Le preocupa la elección municipal?

–Primero tengo que agradecerle a los vecinos de Córdoba, porque claramente el acompañamiento que me han dado en esta elección ha sido tremendo. Hemos dejado la vida en la gestión, hemos mejorado el municipio con un montón de obras y creo que eso lo han valorado. Los que fundieron la Municipalidad son los que vamos a tener rivales: los Juez, De Loredo, Ramón Mestre y todos esos, son los que fracasaron . Se olvidaron de la gente y prefirieron la política. La gente le pasó factura. Es entendible que en Córdoba les haya ido tan mal y que nosotros sacáramos una diferencia tan grande. Para no volver atrás tenemos un equipo nuevo: Daniel Passerini [su actual viceintendente] y Javier Pretto, uno del justicialismo, uno de Pro. Ahora viene el segundo tiempo.

–¿Esperaba un mensaje de Juez?

–Escuché que habló en la radio. Yo entiendo que tenía una expectativa, como tenemos todos. A mí me ha tocado ganar y perder y a esta altura ya había felicitado al ganador. Pero porque soy una persona de bien y democrática. Creo que hay una etapa nueva, que claramente esta fue la elección donde hay una generación que se retira y una generación que ingresa. Por eso ya no están más los 24 años, sino que ahora empezamos de cero . Nosotros somos una coalición distinta del partido cordobés, con la primera vicegobernadora radical de la historia. Es una coalición totalmente distinta y una coalición abierta al diálogo, que va a respetar la institucionalidad y va a ayudar a todos.

–¿Lo jubiló a Schiaretti?

–No, lo que digo al hablar que empezamos de cero es que arranca una nueva generación. Lo verán en nuestras edades, en los valores. De estos 24 años de Juan y de José Manuel De la Sota nosotros vamos a conservar la esencia del gobierno, pero claramente vamos a hacer transformaciones . Ya no van a poder decir más que ‘son 24 años de José y de Juan’, porque cuando ellos empezaron yo tenía 26 años. Pero no somos la misma estructura. De hecho, me criticaron cuando abrí el partido cordobés a los radicales y a Pro. El signo de este nuevo tiempo es de acuerdos, de diálogo.

–¿Hay posibilidad de un acercamiento a Sergio Massa, dada su relación?

–No, yo quiero que el presidente sea Schiaretti. Si Juan es presidente resolvemos los problemas de la Argentina.

–¿Lo complicó el acercamiento de Schiaretti a Juntos por el Cambio?

–No, yo creo que la Argentina necesita un gran acuerdo. Si nosotros hicimos un gran coalición, por qué el país no la puede hacer. ¿Porque conviene la grieta? La pelea y la grieta dan puntos de rating, pero a la Argentina la lleva al fracaso . Si Argentina estuviera gobernada como Córdoba, la Argentina iría para adelante. Córdoba no pudo avanzar más por culpa del fracaso de la Argentina.

–¿Lo hace menos “heredero” haber ganado con fuerza en Capital y San Justo, donde gobernó?

–[Se ríe] Cuando uno gana una elección provincial tiene votos de un montón de departamentos y te diría que el esfuerzo fue compartido. Por supuesto que para mí es un agradecimiento especial que en los dos lugares donde goberné y estoy gobernando hoy el apoyo fue contundente. Eso es un mimo en el alma, porque la verdad que yo entrego la vida a la gestión. Creo que los vecinos de la ciudad de Córdoba claramente nos dieron un reconocimiento y le pasaron una gran factura a ellos, por cómo gobernaron la ciudad de Córdoba y por esto que hicieron hoy… teniendo las planillas.

–¿Schiaretti va a poder sostener estos votos en la presidencial o se los volverá a quedar Juntos por el Cambio?

–Juan va a ganar la elección. Yo no puedo entender por qué un cordobés no va a acompañar a un cordobés, sabiendo las diferencias que tenemos nosotros en el interior. Nadie se enteró, pero hubo un paro de transporte de dos días en el interior porque el 90% de los subsidios se los queda el AMBA. A nosotros nos matan con las retenciones, nos matan con los subsidios . ¿Sabés lo que sería Córdoba con 3000 millones de dólares por año? No en el Estado, en las manos productivas. Espero que Schiaretti saque más votos que yo.

–¿Se imagina un rol más activo que Schiaretti en la discusión nacional?

–No, mi foco va a estar en la gestión, en hacer las transformaciones necesarias de una nueva generación en seguridad, salud y educación. Una generación que empieza de cero pero conservando valores.