Martín Llaryora: “Yo no consumo drogas y no nos financia el narcotráfico”

CÓRDOBA.- Causó sorpresa los conceptos que incluyó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en un acto de incorporación de 244 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). “Yo no consumo droga, no nos financia la droga. Es a fondo, no es a medias tintas. No queremos que el narcotráfico venga a Córdoba”, enfatizó el mandatario.

La frase se interpretó como una respuesta a las críticas que suele recibir de anónimos en las redes sociales.

Durante el acto, Llaryora habló a los nuevos oficiales y remarcó que su incorporación a la FPA no fue producto de la casualidad, sino de una definición estratégica del Estado provincial: “Hoy están acá como fruto de una decisión política para defender a nuestra sociedad”.

“Nosotros vamos a seguir defendiéndolos, invirtiendo y capacitando. Son parte de una fuerza de élite, con capacitación universitaria del máximo nivel, única en Sudamérica”, dijo.

El gobernador cordobés, integrante del espacio Provincias Unidas, apuntó contra la oposición local por no haber acompañado, en su momento, la creación de la FPA que depende del Ministerio Público Fiscal. “Nadie nos acompañó, nos votaron en contra. Por eso les quiero pedir que justifiquen su accionar en la calle, de la valentía que tenemos nosotros para ir contra todos para llegar a este momento”, añadió en su discurso.

“Nosotros también, al igual que ustedes, tenemos un compromiso en la lucha contra el narcotráfico, es el único gobierno. Es a fondo, no es a medias tintas, no queremos que el narcotráfico entre a Córdoba y tiene que saber todo narcotraficante del país y de afuera que Córdoba es hostil al narcotráfico”, completó el gobernador.

También planteó que la ampliación del fuero especializado derivó en la duplicación de la cantidad de fiscalías, “lo que permite investigar mejor y con más recursos, pero eso no alcanzaba si no había una fuerza que pudiera acompañar esa investigación para combatir al crimen organizado”.

La incorporación de los 244 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas equivale casi a la mitad del personal que ya tenía la PFA. La medida fue posible por un cambio legal que permitió capacitar a exmilitares a través de la Universidad Provincial de Córdoba. La Provincia dispuso, también, la entrega de nuevos móviles y la apertura de nuevas sedes operativas.

La formación estuvo a cargo de la Universidad Provincial de Córdoba, en articulación con el Ministerio Público Fiscal, y constituye una experiencia inédita en el país. Los oficiales participaron de un trayecto del Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP), con contenidos jurídicos, operativos, sociales y de derechos humanos aplicados a la investigación de delitos complejos.