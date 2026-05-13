Un auto atropelló a una niña de 12 años a la salida de un colegio en Córdoba: su estado es crítico

Una nena de 12 años fue atropellada el lunes por la tarde por un auto a la salida del colegio Jorge Ábalos, en el barrio Guinazú de la ciudad de Córdoba. La adolescente fue embestida por un Fiat Cronos gris que circulaba a alta velocidad sobre la avenida Juan B. Justo al 8500. El rodado la arrastró durante 50 metros tras el impacto.

Según consignó La Voz del Interior, y producto del incidente, la menor fue internada de urgencia en el Hospital Infantil. Allí pasó por el quirófano para descomprimir un coágulo que tenía en el cerebro. Actualmente, la menor identificada bajo el nombre de Guadalupe permanece estable, aunque su cuadro clínico es crítico.

Un auto atropelló a una nena de 12 años a la salida de un colegio en Córdoba: su estado es crítico

En diálogo con ElDoceTv, la madre de la menor dio detalles de su estado de salud: “Guadalupe está en terapia intensiva. Todavía sigue grave. Está luchando por su vida. Estamos esperando que pasen las primeras 72 horas de su internación. Esperamos que no empeore. Gracias a Dios, no presentó nuevas complicaciones. Hay que esperar y pedir para que salga. Rezar y orar para que salga. Está luchando hora tras hora”.

Respecto de la secuencia que terminó con la joven siendo ingresada a un nosocomio, Ivana precisó: “Ella [Guadalupe] salía del colegio. A la salida hay un semáforo con botones para apretar. Ella aprieta el botón, el semáforo se pone en rojo y cruza. Ahí es cuando viene el auto y me la atropella”.

“El auto supuestamente pasó en rojo y a una gran velocidad. Parece que no le dio tiempo a frenar. Nadie me ha podido precisar qué pasó bien. Esto que menciono es lo que me han dicho padres y compañeros de mi hija. Me enteré del accidente por el padre de Guadalupe, que me llamó por teléfono cuando sucedió”.

Ivana se encontró con su hija tirada en el asfalto e inconsciente. “Hasta el momento, el conductor no se contactó con la familia. Lo que a mí me importa hoy es que mi hija salga con vida. Lo otro después se verá. Lo que yo quiero es que mi hija salga con vida. Es lo único que quiero”, sentenció.

Ivana, la madre de niña de 12 años que fue atropellada por una auto a la salida de un colegio en Córdoba

César, el padre de Guadalupe, fue un tanto más tajante: “El conductor debería tener un poco de corazón, venir y preguntar por lo menos cómo está la nena. Es doloroso todo esto, para nada fácil de llevar. Es algo que no se le desea a nadie. Por lo menos pido que hagan algo para que los chicos puedan cruzar bien”.

Por último, el director del Hospital Infantil de Córdoba ofreció mayores detalles sobre el estado de salud de la menor. “La niña está en estado crítico. Llegó con un traumatismo craneoencefálico grave. Su pronóstico es reservado y la tenemos bajo sedación. Tiene riesgo de vida por la magnitud del accidente”, cerró Daniel Marín.