Martín Lousteau cruzó a Mauricio Macri y cuestionó su diágnostico sobre las próximas elecciones

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau cruzó este jueves al expresidente Mauricio Macri por su diagnóstico “binario” sobre la elección del 26 de octubre. El también senador cuestionó el análisis del exmandatario de que las elecciones de medio término serán un “virtual balotaje” entre el oficialismo y el kirchnerismo. “Hay otra manera y es unidos”, replicó el legislador.

Lousteau, que actualmente mantiene marcadas diferencias con Macri, pese a haber coincidido en la alianza de Juntos por el Cambio, difundió hoy un posteo con un dardo dirigido al exmandatario. “Coimas en los Seguros = Coimas en Discapacidad y el 3%. Foto en Olivos = Caso $Libra. Vacunatorio VIP =Financiamiento narco y despilfarro de plata en el Movistar Arena. Tenés razón. Es una elección binaria: es el pasado y el presente versus el futuro. Hay otra manera y es unidos”, ironizó.

El titular de la UCR competirá en estas elecciones contra la alianza de amarrillos y violetas en la ciudad, como principal candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, la pata porteña del incipiente frente de gobernadores Provincias Unidas.

El legislador asoció los recientes escándalos que involucran al Gobierno de la Libertad Avanza, como la polémica de los audios de la Andis o la presunta vinculación de José Luis Espert con el narcotráfico, con otros desatados durante la gestión de Alberto Fernández.

Lousteau criticó con dureza la idea de una elección binaria que Macri esbozó esta mañana, al recordar en un posteo a los “arrepentidos” de 2019, que optaron por terceras fuerzas y que habría derivado en la derrota del partido amarillo. Por el contrario, Louteau llama a confluir en una nueva vía que le dispute votos al oficialismo, tal como se propone hacer el frente de Provincias Unidas.

Las declaraciones de Macri fueron en respaldo a Fernando de Andreis, su mano derecha y candidato a diputado nacional por la Ciudad en la lista que convergen libertarios y amarillos.

“La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+Pro tendrá el 26 de octubre un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: [Martín] Lousteau, [Facundo] Manes, [Graciela] Ocaña, los candidatos de la Coalición Cívica y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo”, consideró De Andreis.

“La situación ya la conocemos bien. A mí me hace acordar a las PASO de agosto de 2019, cuando un grupo de electores, que se decían enojados con el gobierno decidió votar cualquier cosa e hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina. No votaron a Alberto Fernández, pero lo hicieron ganar”, sostuvo el dirigente de Pro que calificó esa situación como “una desgracia”.

De esta forma, De Andreis aseguró que “guste o no” la elección del 26 de octubre “es totalmente binaria”. Y en esa línea sentenció: “Cada voto que no vaya a nuestra alianza va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragalla. Ya sabemos que pasa después”.

Tras ello, Macri hizo lo propio y en un posteo que acompañó con un tablero con cuadrados idénticos violetas y amarillos, sumó: “Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepienten”. Es la primera vez que el líder del partido amarillo se refiere de forma tan directa a las elecciones de medio término y lo hace en respaldo a la alianza que el Pro supo sellar con LLA en varios distritos.