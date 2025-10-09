Macri dio su diagnóstico sobre la elección, recordó a los “arrepentidos” de 2019 y cargó contra exaliados

El expresidente Mauricio Macri dio este jueves su diagnóstico de cara a las elecciones del 26 de octubre. En un aval a Fernando de Andreis, candidato en la ciudad de Buenos Aires por la alianza que armaron Pro y los libertarios, y también dirigente de su extrema confianza, señaló que va a ser una elección tipo “balotaje” entre el oficialismo nacional y el peronismo.

En eso, también recordó a los “arrepentidos” de 2019, es decir, a los votantes que -según Macri- estaban disconformes con su gobierno pero tampoco querían que ganara Alberto Fernández, entonces optaron por terceras fuerzas, lo que derivó en que él perdiera la elección. Con ese análisis, tiró un dardo a sus exaliados de Juntos por el Cambio y respaldó la convergencia con el Gobierno a nivel electoral.

Para hacerlo, Macri replicó un mensaje de De Andreis con el título “La elección es binaria”. A su posteo, el candidato en la ciudad de Buenos Aires agregó una foto de un tablero con cuadrados idénticos violetas y amarillos.

“La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+Pro tendrá el 26 de octubre un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: [Martín] Lousteau, [Facundo] Manes, [Graciela] Ocaña, los candidatos de la Coalición Cívica y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo”, consideró De Andreis.

“La situación ya la conocemos bien. A mí me hace acordar a las PASO de agosto de 2019, cuando un grupo de electores, que se decían enojados con el gobierno decidió votar cualquier cosa e hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina. No votaron a Alberto Fernández, pero lo hicieron ganar”, dijo el candidato y tildó esa situación como “una desgracia”.

Entonces, planteó, en relación con los candidatos de Fuerza Patria: “Nos guste o no, la elección del 26 es totalmente binaria. Cada voto que no vaya a nuestra alianza va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragalla. Ya sabemos que pasa después”.

Por su parte, Macri se subió a ese mensaje e hizo lo propio. “Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepienten”, sostuvo el expresidente.

De esta forma, volvió a dar un respaldo a la alianza con el Gobierno, ahora que -tras varias idas y vueltas, y meses de fricciones- retomó el diálogo con el presidente Javier Milei.

En los próximos comicios, LLA va aliada con Pro en varios distritos, entre ellos en su bastión clave: la ciudad de Buenos Aires, donde -entre los primeros puestos- la fuerza amarilla solo logró ubicar a De Andreis y a Antonela Giampieri.

Es que el pacto se selló después de la elección local de mayo, cuando los libertarios se impusieron, salió segundo el peronismo y Pro quedó relegado al tercer lugar.