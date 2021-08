Martín Lousteau explicó por qué no coincide con Mauricio Macri en “algunas cosas”

El exministro de Economía y actual senador nacional, Martín Lousteau (UCR), contó esta noche en Comunidad de Negocios, por LN+, por qué no coincide “en algunas cosas” con el expresidente Mauricio Macri. También realizó una dura crítica al “modelo económico kirchnerista” y afirmó que no solo no funciona sino que “no va a funcionar”.

Lousteau advirtió que “hubo cosas que no funcionaron bien entre 2015 y 2019″ no porque estuvieran mal hechas sino porque “partieron de un diagnóstico parcial de cómo estaba la Argentina”. También precisó que entre “2011 y 2015 y 2015 y 2019 el ingreso por habitante cayó. No quiero esa Argentina”, manifestó, en diálogo con José del Rio.

“En algunas cosas pienso distinto a Macri. Sobre todo, en lo que tiene que ver con cómo construir la Argentina”, dijo. Reconoció que el expresidente “es una voz muy importante” y agregó que está bien que quiera disputar en términos políticos en la campaña electoral.

“Un Estado cada vez peor”

Para Lousteau, el modelo económico que propone el kirchnerismo no funciona “ni va a funcionar”. Según explicó, porque no se discuten las cuestiones de fondo. “Hay un Estado que gasta cada vez peor. Y hay una presión tributaria sobre el sector privado cada vez mayor”, indicó.

“El sistema que propone el kirchnerismo no va a funcionar. A menos que tengas connivencia con el sector público, el sector privado no funciona. En el sector público, todos te dicen que le sobra gente ¿Trabaja esa gente en un sector que genere valor agregado? No es planes sí o planes no. Es imposible no tener planes en un país con 50 por ciento de pobres ¿Están produciendo cosas que tienen socialmente cosas con sentido?

También apuntó contras las regulaciones laborales y financieras. “¿Permiten que se pongan en funcionamiento los capitales? Lo que hacen es impedir que la Argentina trabaje, en todas las dimensiones. Están trabados, no veo que el ministro de Producción destrabe nada de eso. Lo único que se discute es en términos de ‘nosotros somos malos pero ustedes son peores’”, afirmó.

