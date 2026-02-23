El PJ repudió a los legisladores peronistas que votaron la reforma laboral: “Expresan otros intereses”

El Partido Justicialista nacional, que preside Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Constitución, emitió un comunicado de rechazo a la ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno, en el que incluyó un repudio a los legisladores peronistas que votaron a favor de la iniciativa. Los consideró contrarios a la doctrina justicialista y representantes de “otros intereses”. Los cuestionamientos llegan en momentos en que el interbloque peronista en el Senado pierde tres legisladores que se identifican con gobernadores peronistas que son aliados del presidente Javier Milei.

En un documento titulado “Al pueblo trabajador”, en el que se subrayó que la reforma laboral hará a los trabajadores “perder salario, tiempo, y salud física y mental”, se apuntó contra los legisladores de origen justicialista que lo apoyaron. “Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar”, se afirmó en el texto, sin hacer nombres propios.

“El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajado, no para convertirlo en esclavo. Un representante del pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero; expresa otros intereses”, se indicó en el comunicado del PJ.

Comunicado del Partido Justicialista pic.twitter.com/0VJWhTSipv — Partido Justicialista (@p_justicialista) February 23, 2026

“La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y también a quienes, por acción u omisión, eligieron estar del lado equivocado”, fue el cierre del mensaje del partido peronista.

El reproche institucional del PJ coincide con el momento en que los senadores Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) se escinden del interbloque del peronismo en la Cámara alta, bancada que conduce el senador cristinista José Mayans (Formosa). Los tres legisladores que se apartan están identificados con gobernadores que aportaron con sus diputados para la aprobación de la reforma laboral: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En su crítica a la reforma laboral, el peronismo incluyó una serie de cifras negativas para el Gobierno. En su comunicado, afirmó que hay “290.602 trabajadores formales menos de noviembre de 2023 a noviembre de 2025″, además de “21.938 empleadores menos” y una “informalidad laboral” que “pasó de 41,4% en el cuarto trimestre de 2023 a 43,3% en el tercer trimestre de 2025″.