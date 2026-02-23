La mesa política del Gobierno pone el foco en la Ley de Glaciares y en ocupar las sillas vacías de la AGN

Tras el triunfo legislativo de la semana pasada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a reunir este lunes a la mesa política del Gobierno de cara al tramo decisivo de las sesiones extraordinarias que resta en los próximos cuatro días.

En agenda está que el Senado trate la reforma laboral con la eliminación del polémico artículo 44, que fue descartado en Diputados, así como la Ley de Glaciares, el régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Este martes, además, Adorni reunirá al Gabinete en pleno por primera vez en el año. Todo se da en la previa a la apertura del año legislativo que protagonizará el presidente Javier Milei, el domingo 1° a las 21, en lo que será su tercer año allí.

Adorni convocó a la reunión de esta tarde el pasado viernes, apenas horas después de que la Cámara de Diputados votara el proyecto de ley de reforma laboral, con la eliminación del artículo 44 que incluía la reducción de los salarios en caso de licencia por enfermedad y que terminó siendo el epicentro de una fuerte polémica puertas adentro y afuera del oficialismo.

La sede de la Auditoría General de la Nación, en inmediaciones del Congreso Captura - Archivo

La satisfacción era total en esas horas en Casa Rosada, que con este período de extraordinarias siempre apuntó a que el presidente tuviera la aprobación de la reforma laboral, la primera de las denominadas reformas de segunda generación que se aprueba, para su discurso de apertura en el Parlamento, el 1° de marzo.

La mesa política está integrada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli y de Economía Luis “Toto” Caputo; el asesor Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.

“Se abordaron los temas previstos que se tratarán en la sesión del próximo viernes: Ley de Glaciares, Régimen Penal Juvenil y Mercosur”, dejaron trascender cerca de la cartera de Interior. Tras lo que agregaron que “también se repasó la agenda parlamentaria con miras al inicio de las sesiones ordinarias”.

Mientras que en el Gobierno ya dan por descontado las aprobaciones de la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, destacaron la prioridad que tiene el tratamiento a los cambios en la Ley de Glaciares, un punto clave en las conversaciones con buena parte de los gobernadores, cuyos apoyos terminaron siendo determinantes en la votación.

El oficialismo quiere que Bartolomé Abdala siga como presidente provisional del Senado Noelia Guevara

Durante la sesión preparatoria que tendrá lugar este martes, la expectativa está puesta en que el libertario Bartolomé Abdala sea ratificado como presidente previsional del Senado.

Al tiempo que hay expectativas para que se conozcan los tres nombres para las sillas que le corresponden a la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, el nombre que se impondría por el oficialismo tendría la impronta de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, lo que fue validado por el ala política, este lunes.