Elecciones 2021: Martín Tetaz lanza hoy su candidatura a diputado en un acto con Martín Lousteau

Martín Tetaz presentará hoy su candidatura a diputado nacional como segundo en la lista de Juntos por el Cambio, que estará encabezada por María Eugenia Vidal. El anuncio será en el parador Antares de Plaza Houssay y el economista estará acompañado por dos referentes del radicalismo porteño, Martin Lousteau y Mariela Coletta, la presidenta de la UCR en la ciudad. Así lo informaron a LA NACION fuentes del radicalismo.

Fue determinante para esta candidatura el apoyo de Lousteau. Tanto él como el diputado Emiliano Yacobitti, entienden que cree la economía será un eje central de la campaña electoral de este año y que, por esta razón, el economista podría convertirse en un buen complemento para Vidal. “Me contó el fervor que había dentro del radicalismo, el entusiasmo que había generado el lanzamiento de [Facundo] Manes en la provincia de Buenos Aires, y replicarlo en la Ciudad. Me invitó a participar. No me dijo en ese momento en qué lugar”, dijo Tetaz en referencia a Lousteau la semana pasada en el programa +Voces, emitido por LN+.

María Eugenia Vidal lanzó el fin de semana su candidatura captura de pantalla

En la UCR porteña habían amagado con presentar una lista propia, pero después empezó a sonar el nombre de Tetaz como posible segundo en la lista que encabezará la exgobernadora bonaerense.

El sábado pasado, durante el acto de lanzamiento de Vidal como precandidata a diputada, ella lo calificó como “ una persona muy valiosa ” pero aclaró que estaba esperando su respuesta . Por su parte, el economista había advertido que se trataba de una “decisión personal difícil” ya que debía cambiar completamente su vida. Dijo que iba a terminar de definirlo durante el fin de semana junto a su familia.

