Martín Tetaz, sobre el nombramiento de Silvina Batakis: “El único plan que sigue en marcha es el de Cristina Kirchner, un socialismo del siglo XXI”

“El único plan que sigue en marcha es el de Cristina Kirchner, un socialismo del siglo XXI”, dijo el diputado de Juntos por Cambio Martín Tetaz tras ser consultado sobre cómo sigue la gestión económica del Gobierno tras la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía y el nombramiento de Silvina Batakis.

El diputado nacional aclaró: “Esta no es una crisis económica”. “Veo a colegas tratando de descifrar cómo piensa Batakis, como si acaso tuviera margen de maniobra propia o viniera con algún tipo de plan, pero no, no y no. Esta es una crisis política formidable, la continuación de la batalla que empezó con la carta de Cristina [Kirchner] el año pasado y que se sigue llevando puestos funcionarios” .

Como hicieran otros opositores, Tetaz apuntó contra la imagen que quedó del presidente Alberto Fernández tras la embestida del propio seno de su frente político: “La verdad es que quedó completamente debilitado, por no decir pintado”.

“La pregunta es ¿Batakis llega para imponer lo que pedía Cristina en la carta del año pasado? Porque si llega acordate que en la carta del año pasado Cristina pedía poco más no cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), darle más a la maquinita porque se habían quedado cortos con la impresión”, opinó el diputado, que también es economista.

“Si [Batakis] viene a hacer más cristinismo con la economía, a darle más a la maquinita de lo que le dieron hasta ahora y a pelearse con el FMI, muchachos ajústense los cinturones” , advirtió Tetaz a radio Rivadavia.

Para el diputado, los problemas se incrementarán en los próximos días cuando se conozca el nuevo índice de inflación del último mes y que “se acelera de vuelta”. “Imaginate que la inflación de julio la vamos a ir a buscar a la luna”, agregó Tetaz y dijo que “el único plan que sigue en marcha al pie de la letra es el de Cristina”.

El diputado continuó apuntando contra la vicepresidenta y su accionar: “Puso un testaferro político y le dijo, ‘mira, no te creas que la plata es tuya’. Lo que fue haciendo desde que lo nombró es ir comiéndole cada una de las posibilidades que tenía de resolver con qué hacer con el dinero. Y entonces hoy le comió la última que le quedaba. Prácticamente, no le queda más que le pueden sacar Alberto Fernández más que la propia cabeza”.

Para Tetaz hay dos preocupaciones “grandes” en estos momentos: “Si el Presidente llega a diciembre del año 2023 y si lo hace en qué condiciones”. “Cualquiera de las dos noticias son malas. Si implosiona le toca, en todo caso, a la oposición asumir; y si aguanta llega en una hilacha, entonces también es complicado, ¿no?”, cerró el legislador.