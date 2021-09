“Más platita”: Daniel Gollan aseguró que sus dichos sobre el festejo en Olivos fueron “manipulados”

Después de haber comentado que una señora le dijo, sobre el festejo en Olivos, que “la foto con un poco más de platita en el bolsillo es otra cosa”, Daniel Gollan les atribuyó a los “operadores mediáticos” haber “manipulado” sus palabras.

“Otra vez, vuelven los operadores mediáticos a manipular una entrevista para generar confusión y desviar la atención de lo importante. Ponen en mi boca la opinión de una tercera persona sobre la cual es preciso reflexionar para entender el mensaje electoral del pueblo”, escribió el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó en la mañana de este jueves, cuando el exministro de Salud bonaerense reflexionó sobre los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en una entrevista radial. Según su diagnóstico, el Frente de Todos tuvo una performance negativa porque muchos de sus votantes evitaron ir a los comicios.

Otra vez, vuelven los operadores mediaticos a manipular una entrevista para generar confusión y desviar la atención de lo importante. Ponen en mi boca la opinión de una tercera persona sobre la cual es preciso reflexionar para entender el mensaje electoral del pueblo. — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) September 23, 2021

Sobre la filtración de imágenes y videos del festejo de cumpleaños de la primera dama como un causante de la derrota, el ministro había sostenido por la mañana: “Si vos me querés preguntar si las fotos molestaron a la gente, claro que sí. Ahora, una señora esta semana en un barrio me dijo que no fue a votar ‘porque estamos mal’. Y alguien del grupo le preguntó si le molestó la foto y contestó: ‘La foto con un poco más de platita en el bolsillo es otra cosa’. Y eso es lo que valora la gente, un conjunto de medidas y evidentemente reclamó algo”.

De acuerdo a las declaraciones de Gollan a Radio Con Vos, planteó que las ausencias en los comicios del 12 de septiembre se condensaron en “un sector que venía muy golpeado”. En ese sentido, explicó que “con la pandemia empeoró su situación y están reclamando más atención”.

Y continuó: “En el mensaje que expresan las urnas siempre hay varios componentes, pero el más importante es que hay un sector que habitualmente nos vota y que no fue a votar. Fiscales me mandaban resultados de mesas que yo fiscalicé históricamente y cuando veía los números decía ‘la gente no fue a votar’ en barrios muy populares como Merlo, Moreno, Quilmes”.