Más protestas en Chubut por la crisis

Los gremios estatales se movilizaron en distintas ciudades para reclamar el pago del medio aguinaldo

RAWSON.- Bajo el paraguas de los mismos reclamos, la movilización de empleados estatales en las principales ciudades y piquetes en los accesos a Esquel, Puerto Madryn, Trelew y Rawson reinstaló en Chubut un escenario de crisis.

Los gremios estatales reactivaron la protesta por las demoras en el pago del medio aguinaldo de diciembre, retroactivos, cláusula gatillo y la incertidumbre en torno al pago de haberes del último mes.

Más de 150 policías custodiaron edificios públicos en Rawson. Trabajadores estatales de los gremios Atech, ATE y Sitravich reclamaron los pagos pendientes.

En Esquel, agentes de ATE se movilizaron en el acceso a la ciudad, sobre la ruta 259, y repartieron panfletos a los automovilistas.

En Puerto Madryn, en tanto, los estatales mantuvieron cortes intermitentes en el acceso a la ciudad, por la ruta 3.

En Comodoro Rivadavia, los trabajadores marcharon por las calles céntricas y entregaron un petitorio en el municipio.

Luego de que un grupo de trabajadores de ATE y de la Mesa de Unidad Sindical se concentraran en la plaza de la Escuela N° 83, se inició una movilización por las calles céntricas hacia el edificio municipal. Hasta allí también llegaron los trabajadores de la salud, tras manifestarse fuera del Hospital Regional, en el marco de un paro por tiempo indeterminado.

"Sabemos que quien tiene que pagar es el gobierno de la provincia. Solo venimos a entregar un petitorio", explicó el referente sindical Armando Vargas. Pidió que el intendente Juan Pablo Luque llame al gobernador Mariano Arcioni y "agilicen el pago a los estatales, porque nuestras familias se mueren de hambre. Queremos que nos paguen el sueldo y los aguinaldo como corresponde".

Por la mañana, el secretario general de Atech, Santiago Goodman, rechazó la propuesta del ministro de Educación provincial, Andrés Meiszner, quien pretendía realizar el pago de las cláusulas gatillo en cuatro cuotas.

Todavía no fue depositado el medio aguinaldo de los trabajadores de la provincia y algunos todavía no saben en qué momento cobrarán sus haberes de diciembre. La semana pasada, el ministro de Economía, Oscar Antonena, anticipó que no había fecha definida para la cancelación de aguinaldos y que se esperaba una solución tras la reunión que mantendrán este lunes con funcionarios de la Nación.