Los mejores lugares para verlo: un nuevo “Anillo de Fuego” cautivará a los argentinos en 2027

El martes de la semana pasada, un eclipse solar generó atracción en distintos lugares del planeta. La postal más deslumbrante quedó registrada en la Antártida: allí, la perfecta alineación entre el Sol y la Tierra, con la Luna entre ambos, dejó a la vista un eclipse anular de Sol. Un evento astronómico popularmente conocido como “Anillo de Fuego”, cuando la luz del astro se asoma alrededor de la esfera lunar.

En algunas otras regiones, ese día la Luna ocultó únicamente una parte del Sol, generando también un eclipse de sol parcial. Se pudo disfrutar al amanecer en el extremo sur de la Argentina (Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz) y Chile, y por la tarde en Botsuana, Lesoto, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Zimbabue. Así, se vio una pequeña parte del disco solar ocultada por la Luna.

El eclipse parcial de Sol del 17 de febrero, tal como se vio desde África Jerome Delay - AP

Para quienes se quedaron con las ganas de disfrutar el fenómeno en su máxima expesión, habrá una revancha. Dentro de poco menos de un año, el 6 de febrero de 2027, los argentinos podremos observar otro espectacular eclipse anular de sol y su “Anillo de Fuego”.

El recorrido será amplio: desde el Océano Pacífico, la sombra se proyectará a través de la Patagonia hasta la costa atlántica.

En la comarca andina de Chubut, las localidades de Trevelin y Esquel tendrán un especial atractivo. La zona de sombra máxima pasará a solo 3 kilómetros de la plaza central de Trevelin y a 10 kilómetros de Esquel, lo que las convierte en los mejores lugares para la observación.

La atmósfera sobre la comarca andina de Chubut es perfectamente limpia, recordó Pablo Gerez, prestador de astroturismo. “No existen industrias contaminantes, con lo que la observación del cielo es increíblemente nítida. Por eso, esta zona será de los mejores lugares del país para disfrutar el eclipse anular de 2027”, afirmó el especialista de la firma Chubut Explores.

La totalidad del eclipse comenzará a las 11.52 y terminará a las 12.00 Captura

El primer contacto del perfil de la Luna con el disco solar ocurrirá a las 10.23 de la mañana. La totalidad del eclipse comenzará a las 11.52 y terminará a las 12.00, mientras que nuestro satélite natural dejará a la vista por completo al Sol nuevamente a las 13.36. Así, en total el espectáculo durará unas tres horas y concidirá con la posición del astro en lo alto del cielo.

En el momento de máxima penumbra, la Luna cubrirá un 96% la superficie solar y la luz ambiental se reducirá en un impresionante 86%.

Con el fin de que todos puedan tener una plaza para ser testigos privilegiados de la danza cósmica, diversos prestadores turísticos ya están organizando campamentos astronómicos, tanto para el momento mismo del eclipse como para realizar actividades de astroturismo en las noches previas y posteriores al mismo.

Turistas y fotógrafos se dieron cita en Camarones para disfrutar el instante cumbre del eclipse Dolores Morón

También en Chubut y en febrero, pero de 2017, otro eclipse anular de Sol generó un furor turístico en Camarones, donde visitantes, aficionados y científicos se dieron cita para emocionarse con el “Anillo de Fuego”.

Cómo ocurre y cómo observarlo

La Luna, en su órbita alrededor de la Tierra, cruza en ocasiones exactamente frente al Sol. Cuando esto ocurre se produce un eclipse solar. A veces la Luna está un poco más lejos, ya que su órbita no es exactamente circular sino elíptica, y en esos caso el eclipse se llama anular, dado que lo que se observa es un anillo de luz alrededor de la sombra. Es justamente el tipo de eclipse que tendrá lugar el próximo 6 de febrero de 2027.

El conocimiento científico actual es tan preciso que con total exactitud se pueden prever los lugares donde se podrán observar los fenómenos y la magnitud de los mismos, su duración y todos los datos necesarios para disfrutar de este espectáculo astronómico al máximo.

Resulta fundamental no mirar nunca en forma directa el Sol. Cometer este error puede producir daños oculares, desprendimiento de retina y otros problemas médicos de gravedad.

La manera correcta de observar un eclipse solar es usando anteojos o filtros especialmente diseñados. Esto permite atesorar el evento de manera segura y sin ningún riesgo.

En las localidades mencionadas, los prestadores turísticos dispondrán de anteojos especiales para proveer a sus clientes. Igualmente será importante reservar con tiempo para que la provisión de los mismos no se agote.