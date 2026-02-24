Cuadernos de las Coimas: Ricardo Jaime recusó a un juez y un empresario pidió anular su declaración como arrepentido

En una nueva audiencia por el caso de los Cuadernos de las Coimas, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime recusó a Fernando Canero, uno de los jueces del Tribunal, y el empresario Mario Rovella renovó su pedido para anular su declaración como arrepentido en la causa.

El pedido de recusación del exfuncionario Jaime se realizó formalmente 15 minutos antes de que se iniciara el debate de este martes, tal como dio a conocer el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, quien sostuvo que la solicitud se trataría por secretaría y no era un impedimento para continuar con el juicio.

“El Tribunal va a continuar con la audiencia en el día de la fecha, entendiendo que la presentación de esta recusación no obsta al desarrollo de la misma”, afirmó el magistrado.

Enseguida fue el turno de la defensa del empresario Mario Ludovico Rovella, que insistió con su pedido para hacer caer su declaración como arrepentido, al argumentar que su cliente declaró bajo “coerción” y que su voluntad fue “doblegada” con la amenaza de la cárcel.

Mario Rovella

“Lo que esta defensa viene a plantear hoy no es un detalle menor. Es lisa y llanamente la exposición de un mecanismo de coacción incompatible con el Estado de Derecho, que fue sistemáticamente usado en este proceso por el juez Bonadio”, afirmó el letrado Pablo Medrano.

El juicio de corrupción más grande jamás conocido en los tribunales argentinos atraviesa una instancia previa al debate, en la que los imputados pueden presentar objeciones contra el proceso.

La defensa de Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, inauguró esta instancia a comienzos de febrero, cuando dirigió la primera ola de cuestionamientos contra el caso y apuntó contra el juez Bonadio y el fiscal Stornelli por un presunto manejo extorsivo de la ley de los arrepentidos.

Qué dijo Rovella

En la declaración que busca anular, el titular de la firma Rovella Carranza S.A reconoció haber realizado pagos ilegales con dinero que provenía de su bolsillo, aunque centró su defensa en que estas entregas no fueron coimas para obtener obras, sino “aportes” para campañas políticas luego de haber sido presionado por funcionarios del kirchnerismo.

Pero luego entregó en la Justicia un acta firmada ante un escribano en la que señalaba haber sido obligado a declarar de esa manera para que el juez Bonadio no lo encarcelara. Con esa estrategia, pidió su sobreseimiento, pero fue rechazado por la Casación.

Fue uno de los empresarios que ofreció dinero para, a través de la figura de la reparación integral, extinguir la acción penal en su contra y salirse del juicio oral. En su caso, realizó un ofrecimiento de US$ 494.541.

Noticia en desarrollo