Massa llevó a Stolbizer sus diez propuestas para el país

El tigrense responderá esta tarde la invitación lanzada por el Gobierno al PJ para calmar a los mercados

3 de mayo de 2019

Sergio Massa visitó ayer en la sede de GEN a Margarita Stolbizer para presentarle los diez compromisos y políticas de Estado en los que basa su precandidatura presidencial por Alternativa Federal. Esos puntos son el fundamento, también, sobre el cual el tigrense lanzó el lunes un pedido para que el Gobierno convoque a toda la oposición para fijar acuerdos mínimos tendientes a salir de la crisis actual.

Al salir de la reunión, Massa se llevó un premio mayor que la foto con su excompañera en la malograda aventura electoral de 2017: por la tarde, el Gobierno hizo saber que quiere negociar con el peronismo no kirchnerista un acuerdo de diez puntos para llevar certezas a los mercados.

Massa responderá la invitación esta tarde, por medio de una conferencia de prensa. Aunque todas las fuentes consultadas en el Frente Renovador daban por hecho que el tigrense aceptará el convite, anoche nadie se animaba a adelantar qué condimentos agregará en su respuesta: ¿celebrará que el Gobierno tomó su idea? ¿Criticará que no haya sido convocado el kirchnerismo y, en particular, la expresidenta Cristina Kirchner? ¿Lamentará la "demora" en el llamado?

Ayer, junto a Stolbizer, Massa concretó la primera de las reuniones que pidió a dirigentes del oficialismo y la oposición. Según dijo en la conferencia de prensa del lunes, fueron 50 invitaciones en total.

Aunque fueron socios políticos hace dos años, el encuentro con Stolbizer fue más que un mero trámite: la líder de GEN hoy se mueve cerca de Roberto Lavagna, que espera ser candidato presidencial de un frente más amplio que Alternativa Federal, que incluya a socialistas y radicales, pero sin ir a internas. O sea, espera que Massa deponga su candidatura.

"Lo que necesitamos es un gobierno que abandone la soberbia, que entienda que la gente la está pasando mal y que hay que tomar medidas para cuidar el empleo y para frenar el desborde en las tasas de interés, en el tipo de cambio y en la inflación, que están destruyendo a la clase media y trabajadora", dijo el tigrense al salir de la reunión con Stolbizer y antes de que se conociera la convocatoria del Gobierno.

Lo que siguió no fue más ameno para Cambiemos. "Hoy congelan el precio del pan pero no congelan el precio de la nafta. Pareciera que las empresas amigas del Gobierno pueden seguir subiendo los precios y los sectores que producen y trabajan tienen los precios congelados. Junto a Margarita ya hemos planteado en el Congreso la necesidad de que la luz, el gas y el agua no suban más que los salarios".