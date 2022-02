Matías Lammens: “Hay compañeros que sí estamos dispuestos a defender el acuerdo con el FMI”

MAR DEL PLATA.- Enero fue récord de viajeros. El último diciembre fue de los mejores en mucho tiempo y este febrero promete coronar con un fin de semana largo de carnaval a capacidad completa en los principales destinos del país. Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, dijo que el programa Pre Viaje es “una de las políticas públicas con más éxito” de este gobierno y destacó que es celebrado por todo el oficialismo, más allá de las diferencias internas, e incluso por la oposición.

En materia de internas, el ministro defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuestionado por Máximo Kirchner. “Si había un sector que no estaba dispuesto a defender un acuerdo [con el FMI] que era importante para Argentina, hay otros compañeros que sí estamos dispuestos a defenderlo y convencidos de que era lo que había que hacer”, afirmó.

-¿Los números de la temporada turística son los que esperaban?

-Sabíamos iba a ser una buena temporada. Se había vendido mucho para diciembre, enero y febrero. Los números finales nos terminan sorprendiendo a nosotros porque tenemos niveles de ocupación arriba del 85% en todos los destinos. Los números hablan de 20 millones de turistas cuando una buena temporada en Argentina anda en 16, 17, 18 millones. Y falta febrero, que va a ser bueno. Y un feriado de carnaval con niveles récord. Tener una temporada así es determinante para el resto del año para todos los destinos turísticos.

-¿Creció cantidad y calidad de turismo?

-Ha crecido el gasto promedio y el de estadía. Y ayudó a que muchos que se iban al exterior se quedaron en Argentina. Ahora hay que trabajar en el turismo receptivo y en el turismo internacional. Para Argentina es una gran oportunidad. Hay que ser sincero y hay que decir el tipo de cambio hoy nos favorece mucho. Tenemos infraestructura de servicios de calidad a nivel mundial y hoy un precio muy accesible. Cuando pase la pandemia el foco estará puesto ahí. Todos los cañones están apuntados al turismo receptivo para que sea fuente de generación de divisa.

-De acuerdo con lo acordado con el FMI habrá ajustes de gasto público. ¿Pone en riesgo los recursos y la continuidad del programa?

-No, porque se recupera lo que se invierte. El 83% vuelve vía recaudación. El programa además es una caricia a la gente y hace eficiente el gasto público, así que seguro el Estado lo va a acompañar.

-¿Qué opina del acuerdo con el FMI y el contexto político interno del gobierno tras el conflicto con Máximo Kirchner?

-Para mí es un arreglo necesario para la Argentina. A mí no me gusta tener que arreglar ni lidiar con un acreedor como el FMI. Pero había que llegar a un buen acuerdo y se logró. Si había un sector que no estaba dispuesto a defender un acuerdo que era importante para Argentina, hay otros compañeros que sí estamos dispuestos a defenderlo y convencidos de que era lo que había que hacer.

-¿La oposición puede sacar provecho de estos cruces internos?

-No es momento para fregarse las manos. Hay que tener grandes niveles de acuerdo y resolver esta deuda que generó el gobierno anterior y que nosotros venimos a solucionar. Argentina necesita crecer. Y creo que gran parte de la oposición festejó el acuerdo alcanzado.

Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, anunció que va "a trabajar" para que vuelva el público visitante a las canchas de fútbol argentinas Mauro V. Rizzi

-Con dos años en la función pública, ¿la política era lo que esperaba?

-Fue todo un desafío. Vengo del sector privado. Cuando tomé la decisión de participar creí que podía aportar algo para que Argentina tenga un proceso sostenido de crecimiento y los hijos crean en el país. Desde el Ministerio algo aportamos con políticas públicas. Es una satisfacción.

-¿Es más fácil reactivar el turismo que lograr el regreso del público visitante a las canchas argentinas?

-Tiene una diferencia sustancial. Lo de los visitantes va a llevar tiempo. No la vuelta, que se puede ir probando durante el año, sino la necesidad de trabajar en un cambio cultural. Los argentinos no nos podemos resignar a la intolerancia, a no convivir con otra camiseta. Hay que trabajar en un camino que tendrá avances y retrocesos. Mientras tanto trabajar con partidos de prueba. Ya hubo algunos y no hubo problemas. Que si se dan son dentro de las mismas hinchadas.

-¿Este año habrá partidos de prueba?

-Voy a trabajar para eso.

El futuro del Pre Viaje

-¿El resultado de este segundo lanzamiento del Pre Viaje abre camino a que salga por ley?

-A una ley de inversiones turísticas. Que el sector sea tomado como una industria, como una gran oportunidad y atraiga inversores nacionales y extranjeros. Que tengan devolución fiscal por lo que invierten, una eximición en las contribuciones patronales. Gastronomía y hotelería fueron los que más recuperaron empleo: 7% en cinco meses. Eso se puede sostener. Y cambiar planes sociales por empleo en gastronomía. Que se les siga pagando, pero con un trabajo formalizado.

-¿El tercer Pre Viaje en agenda es de promoción?

-Es estratégico. Es la primera vez que el ministerio tiene funciones que no tienen que ver solo con promoción. Hay un área de desarrollo. En ese marco cada decisión tiene un por qué. Ahora el Pre Viaje debe ser focalizado, con destinos emergentes y potenciar temporadas bajas en las grandes ciudades. Será, por ejemplo, para que vengas a Mar del Plata en abril o septiembre, por ejemplo.

-Más allá de su función de estimular al sector, ¿el Pre Viaje fue negocio para el Estado?

-Sin ninguna duda. Invertimos en pesos para que no se vayan dólares. Tiene una arista virtuosa que es que hace muy eficiente el gasto público: de cada diez pesos que invierte el Estado nacional recupera ocho en recaudación. Es un programa que formaliza. En un sector como el turismo, que es muy informal, obliga a facturar. Creo que es un gran logro del gobierno y una de las políticas públicas que más éxito tuvo.

-¿Por qué el primer lanzamiento del Pre Viaje no funcionó como el segundo?

-Es una buena pregunta porque teníamos la certeza que había sido un éxito, pero comparado con este parece que quedó corto. Creo que entonces no fue un problema de difusión sino de confianza de la gente. Era difícil creer que el Estado te iba a dar un programa así, te iba a mandar una tarjeta a tu casa y la ibas a poder usar. Funcionó como una empresa muy eficiente en términos logísticos. La gran nota del segundo es el boca a boca. Multiplicamos por diez lo que vendimos en el primero.

-¿Es la acción política de este gobierno que menos los distanció de la oposición?

-Leí hace unos días declaraciones de Patricia Bullrich y decía que destacaba el Pre Viaje. La gente que no hace política espera que haya acuerdos para que Argentina se pueda desarrollar, crecer desde lugares estratégicos. El turismo es uno. Hay una oportunidad. Si hay una política pública que funciona, que tiene impacto en la gente, en los trabajadores y en el sector privado, en las pymes. Necesitamos ocho o diez puntos de acuerdo para que Argentina crezca. Lo que pasó con Pre Viaje es un buen antecedente.

-¿Te llegó alguna felicitación desde la vicepresidencia de la Nación por el programa?

-No me llegó ninguna felicitación desde la vicepresidencia. Pero entiendo que es un programa que atraviesa cualquier cuestión política. Está todo el mundo contento.