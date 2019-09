Matías Lammens habla ante alumnos de la UCA como parte de su campaña electoral porteña Crédito: Gentileza UCA Sociales

Ante estudiantes universitarios, el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad por el Frente de Todos, Matías Lammens, justificó la derrota de Mauricio Macri en la Villa 31 al asegurar que se acordó de la urbanización, pero "se olvidó de la gente". También aseguró que le gustaría parecerse al ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica y reclamó acabar con la precarización de los empleados públicos municipales por ejemplo los que se dedican al control de tránsito.

Al participar de una charla con un centenar de alumnos de la Universidad Católica Argentina (UCA), el candidato del frente que integra el kirchnerismo aseguró que habla bien de esa fuerza el hecho de que conociera a Cristina Kirchner recién después de las PASO y enfatizó: "MI relación es con Alberto Fernández que va a ser el presidente".

En una charla organizada por la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales y el centro de estudiantes de Ciencias Políticas, Lammens dijo que está en contra de los piquetes, aunque los justificó por la situación social. "No me gusta que se altere el orden público, pero esta gente (por los que se manifestaron en la 9 de julio la semana pasada) la está pasando mal. La única solución es el diálogo" dijo y destacó que en ese momento las organizaciones sociales no fueron recibidas por el Gobierno.

Cuando le preguntaron por los trabajadores municipales precarizados, a raíz del caso del agente de los agentes de tránsito atropellados por un automovilista, que son monotributistas, dijo que le parecía injustificado que el Estado contrate de ese modo. "Debe ser corregido ya", dijo.

Ante la insistencia de los alumnos sorbe cuál era su modelo político dijo que admira a Mujica por su coherencia. Dijo que volvería a tomar deuda en caso de ser electo jefe de Gobierno y que a pesar de que se multiplicó en la actual gestión, dijo que lo haría "responsablemente".

Cuando los alumnos le preguntaron porque creía que Cambiemos había perdido en la Villa 31 a pesar de la gran inversión que había realizado el gobierno en la urbanización de ese barrio, personalizó en Mauricio Macri su respuesta. "Macri se olvidó de la gente. Detrás del cemento de las obras, hay gente que no llega a fin de mes, afectada por el ajuste", señaló.