Quién es Néstor Navarro: combatió en Malvinas, lo llaman “el rey de las achuras”, vive en Uruguay y asumiría en San Lorenzo

San Lorenzo termina una de las semanas más turbulentas de su historia. La comenzó con la pérdida de su hincha más famoso -el Papa Francisco- y la termina con un presidente virtual, ya que lo más probable es que recién entre en funciones la semana que viene: Néstor Navarro es el indicado para suceder a Marcelo Moretti. Éste solicitó una licencia a raíz de la cámara oculta emitida por Canal 9 en la que se lo ve aceptando un pago de US$ 25 mil a cambio de fichar a un futbolista para las divisiones inferiores.

El abogado, que a los suyos les asegura que no renunciará al cargo, dejó el lugar para defenderse en la Justicia. Su reemplazante, en tanto, llegó en las últimas horas desde los Estados Unidos y deberá llamar a una reunión de comisión directiva para oficializar la salida de su excompañero de fórmula y tomar su puesto. Mientras tanto, el plantel profesional se prepara para jugar el sábado con Rosario Central en un Nuevo Gasómetro que puede ser una especie de cabildo abierto para la actual gestión.

Navarro, de 61 años, heredó el negocio de las menudencias y la pasión azulgrana de su padre, José María, también conocido como el “Rey de las Achuras”. Veterano de la guerra de Malvinas, en los planes del empresario no estaba hacerse cargo del club. Es más, a los pocos días de que su binomio con Moretti se impusiera en las elecciones -realizadas el 17 de diciembre de 2023- sus flamantes compañeros de gestión supieron que no se lo vería con frecuencia por el Nuevo Gasómetro. Ni por la Ciudad Deportiva. Ni por la sede de Avenida La Plata. Después de todo, Navarro había llegado a la política del club como un outsider... Y así quería mantenerse.

La reunión en la casa de Marcelo Tinelli

Moretti, a quien le tocará reemplazar al frente del club, fue quien le granjeó el acceso a la política de San Lorenzo. Promediaba 2012 y la dupla Matías Lammens - Marcelo Tinelli intentaba sacar adelante la institución tras la salida de Carlos Abdo. Eran tiempos de una economía pobre -como ahora-. Todos los empresarios dispuestos a ayudar eran bienvenidos. Como Navarro.

Según pudo reconstruir LA NACION, hubo una reunión en la casa de Tinelli a la que acudieron varios dirigentes del club. Moretti lo hizo acompañado de Navarro. Antes, había adelantado que lo llevaba al cónclave bajo una promesa: “Va a traer plata”. Y plata, claro, era lo que le faltaba al Ciclón. “Estoy en el negocio de las menudencias”, se presentó quien manejará las riendas de la institución ni bien se reúna la comisión directiva y aprueba tanto su nombramiento como la salida de Moretti. Hubo silencio.

Reclamo de los hinchas de San Lorenzo a los dirigentes, en Avenida La Plata, por el caso del cual es acusado su presidente Marcelo Moretti. Captura de pantalla

“Achuras”, insistió Navarro. Ahí no hubo dudas. Todos supieron de qué se trataba. Algunos desconfiaron. Otros no le dieron demasiada importancia. En aquel momento importaba la chequera. Y lo que pudiera aportar para sacar adelante al club. Navarro y Moretti, que se conocían de antes, abandonaron la casa del animador creyendo que habían dado el primer paso para unirse a la comisión directiva. Sin embargo, San Lorenzo tenía dirigentes. Le faltaban mecenas. Ante la consulta de LA NACION sobre aquella reunión en su casa, Tinelli no respondió.

Un par de semanas más tarde, el Ciclón fue a la Bombonera a jugar por el Torneo Inicial de aquel 2012. “Moretti pidió que le consiguiéramos una entrada a Navarro, porque no conocía el estadio de Boca”, cuenta un allegado a la comisión directiva de San Lorenzo de aquel entonces. Ya no había lugar en la comitiva azulgrana, pero Navarro pudo ingresar. Vio el partido, que Boca ganó por 3 a 1, en primera persona.

Días más tarde, en la reunión de comité ejecutivo de la AFA, el empresario fue la gran atracción. Los dirigentes xeneizes les contaron a sus pares de San Lorenzo que el empresario había ido a la Bombonera con un auto alemán, último modelo, que “rajaba la tierra”. Y que un nutrido grupo de hinchas se había arremolinado alrededor de su coche para verlo de cerca, lo que fue un show aparte. Aquella fue su primera vez en uno de los coliseos del fútbol argentino.

“Buena gente”

Estamos en 2023. En su coqueta oficina de Puerto Madero hay un mate y un termo -azules y rojos ambos, por supuesto-, una camiseta de fútbol -azulgrana, claro-. Navarro se presta para un spot de campaña junto a su amigo Moretti, que ahora es compañero de fórmula. “Lo que me enseñó mi viejo fue a laburar y a ser buena gente”, recuerda. “Me parece que San Lorenzo da para mucho más. Ha tenido conducciones que por ahí no eran las apropiadas, Voy a ayudar para que San Lorenzo esté en el lugar en el que tiene que estar”, promete.

En boca de un empresario exitoso -Offal Exp, dedicada a la exportación de carne, tiene una planta de 60 mil metros cuadrados en Burzaco y cuenta con 500 empleados- aquello podía interpretarse de una sola forma: con dinero.

“En los libros de San Lorenzo hay un aporte de Navarro que está registrado: 900 mil dólares para la renovación del delantero paraguayo Adam Bareiro”, informa un allegado con acceso a los números del Ciclón. Y continúa: “Ese dinero le fue devuelto meses más tarde, una vez que la AFA adelantó los US$ 1,1 millones que le correspondían a San Lorenzo por su participación en la Copa Libertadores 2024″. Nada se sabe sobre si aportó (o no) de su bolsillo en el último año, el primero de su gestión como vicepresidente. “Ni por comisión directiva ni por Asamblea pasó ningún mutuo [préstamo] suyo”, perjura la misma fuente.

La enorme mayoría de los hinchas de San Lorenzo no conoce al hombre que dirigiría el club una vez que se solucionen las cuestiones burocráticas. “Todos sabían que no iba a ir nunca. Incluso Moretti”, acusa un dirigente que pide anonimato.

Pablo Levalle, subintendente de la Ciudad Deportiva y único directivo que se presentó este jueves a dar la cara ante el plantel profesional, confirmó al empresario: “Quien asume estatutariamente es Néstor Navarro, que es el vicepresidente y va a asumir como presidente del club. Para llevar tranquilidad, desde ayer [por el miércoles] estamos trabajando en la transición. Néstor no está ajeno a ningún tema de San Lorenzo. Se está preparando un cuadro de situación para que sea justo y sepa con qué se va a encontrar”, dijo el directivo en el programa La Cicloneta. Así, el empresario de la carne ocuparía en forma interina el sillón de Moretti.

🔵🔴 "NESTOR NAVARRO VA A ASUMIR COMO PRESIDENTE DEL CLUB"



Así lo dijo Pablo Levalle, dirigente del bloque oficialista de #SanLorenzo, ante la reciente licencia confirmada de Marcelo Moretti, en nuestro programa. 💣



Miralo COMPLETO acá: https://t.co/J5q46imqy2 pic.twitter.com/lH030CSSmf — La Cicloneta (@lacicloneta) April 24, 2025

Por la renuncia

Puede incluso transformarse en forma permanente, si es que Moretti decide renunciar. Según su entorno, el abogado “no piensa en eso” y está “focalizado en su defensa”. Para la oposición, la única salida al conflicto actual es la dimisión del presidente. “No basta con la licencia. Moretti tiene que renunciar junto a todo el oficialismo”, aseguró César Francis, cuyo espacio tiene una vocalía en la comisión directiva. En declaraciones a De Acá en Más (Urbana Play), Francis agregó: “Lo grave es lo que vimos. Después, todo lo que sucedió alrededor de esas imágenes son decisiones y acciones de los involucrados. Estoy enojado, pero no me generó sorpresa”.

Aunque no lo digan, el bloque oficialista también espera un gesto por parte de quien fuera su líder. “Esta es toda de él, pero nos explotó a nosotros”, dicen por lo bajo sus correligionarios de Boedo en Acción, tal el nombre de la agrupación con la que ganaron las últimas elecciones. El grupo siente que, ante las protestas de los hinchas en el polideportivo Roberto Pando del martes y, sobre todo, la marcha pacífica a la sede de avenida La Plata del miércoles, sólo la renuncia de Moretti podría evitar que el sábado en el Nuevo Gasómetro suene el famoso hit “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

La imagen de Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, llevándose un fajo de dólares al bolsillo de su saco, en una cámara oculta difundida por Canal 9 Captura de video

Otros avizoran que el clima será mixto, y que entrará en juego el homenaje al Papa Francisco. En este sentido, hay una misa prevista en la capilla de la Ciudad Deportiva, allí donde quedó inmortalizado Jorge Bergoglio dándole la Primera Comunión a Ángel Correa, producto de las inferiores del Ciclón y hoy en el Atlético de Madrid español. Nadie se atreve a asegurar si Navarro irá a la cancha. Si los tiempos dan, podría ser su primer acto como presidente.

“Hay pocos patriotas en el país. Soy uno de ellos, ya que combatí en Malvinas”, se jacta el empresario en el spot compartido con Moretti. Sus detractores le recuerdan que pasa la mayor parte de su tiempo en Punta del Este. Eso tendrá que cambiar: el estatuto de San Lorenzo lo obliga a estar “al menos dos veces” por semana en los locales del club.

Alejandro Casar González Por