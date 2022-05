Mauricio Macri afirmó que “no especula” con su candidatura, pero no descartó respaldar a otro candidato

El expresidente Mauricio Macri sostuvo este miércoles que no “especula con su candidatura”, y no descartó que pueda brindar “su opinión” sobre los candidatos que puedan llegar a competir dentro de Juntos por el Cambio en 2023. “Estoy seguro de cuál es mi relación con el 41% que nos votó en 2019″, señaló.

Macri destacó a dirigentes de PRO como presidenciables para el próximo año. Consideró que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la titular partidaria, Patricia Bullrich, y a la exgobernadora, María Eugenia Vidal, tienen “cualidades”. “Tienen un largo año para demostrar que pueden llevar adelante el cambio necesario”, afirmó al canal A24.

El exmandatario cuestionó en duros términos al Gobierno y sostuvo que, a diferencia de 2015, en el país hace falta, en esta oportunidad, “un cambio global que incluya a lo económico”. En ese sentido, fue claro respecto al debate del liderazgo interno en la oposición: “Si veo que alguno expresa realmente un cambio, ahí voy a decir mi opinión”.

Por otro lado, el expresidente contó que escribe en un libro sobre la biografía de su padre, Franco Macri. Allí, dijo, que los lectores van a poder encontrar “la verdad”. “Desde que llegó a los 17 años sin conocer a nadie, sin conocer el idioma, las relaciones públicas, a ser empresario N°1 del país, y el principal productor de automóviles”.

No obstante, Macri también ofreció una mirada más intima de su padre. “Estaba dividido en dos. Por un lado, era el doctor Jeckyll, y por el otro, Mister Hyde. Desde una posición, me amaba incondicionalmente, y desde la otra me quería destruir”, reveló. Agregó que “lo quiere y lo respeta”.

Según Macri, su padre fue “un hombre que tuvo mucho conflicto en la historia personal”. También habló sobre su muerte, ocurrida el 2 de marzo de 2019. “Desde que se fue en paz, yo también me quedé en paz”, añadió.

Macri acentuó sus críticas al Frente de Todos y sostuvo que la inflación es un problema “que nos ataca a todos”. “Estoy comprometido a que todo este enojo y bronca que tenemos acumulada la podamos convocar en energía de cambio”, señaló.

Noticia en desarrollo