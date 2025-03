Mauricio Macri apuntó contra Karina Milei y dijo que no entiende la actitud del Presidente

El expresidente y líder del Pro Mauricio Macri sugirió que no hay expectativas de un acuerdo con La Libertad Avanza de cara a octubre, volvió a criticar a la hermana del presidente, Karina Milei y apuntó contra la actitud del Gobierno. “La verdad que no se entiende”, analizó en una entrevista con LN+.

Por otro lado, cuando le consultaron si sería candidato a senador en octubre, respondió: “No creo”. Sobre Karina Milei, detalló: “Hoy fue a la sede de Uspallata con una motosierra, la verdad, a esta altura, no se entiende”, sostuvo Macri, en diálogo con Cristina Pérez. “Estuvieron 16 meses hablando y no cedieron en nada”, afirmó sobre las charlas que mantuvo con el entorno de Milei y con el propio jefe de Estado. “Me llamó al sur, estuvimos 20 minutos hablando, y después se hace todo lo contrario. No se entiende”. Dijo que la “hermana decide” embestir contra LLA en vez de ir contra el kirchnerismo y advirtió sobre la falta de institucionalidad.

También le recordó al Presidente: “¿Hubo alguna vez algún partido que no siendo gobierno haya hecho lo que hizo el Pro durante este año y medio por el oficialismo actual? No existe en la historia. No solo apoyamos públicamente en la segunda vuelta y fiscalizamos. Después, las cinco veces que estuvieron al borde que los orcos quisieran tumbar el Gobierno y el plan económico, el Pro fue el que sacó las papas del fuego. No solo porque votó, sino porque los muy buenos diputados que tenemos se ocuparon de la labor en las comisiones y en el recinto mientras los de ellos se tiraban agua, megáfonos, se agarraban a piñas”.

Respecto de la contienda electoral entre el partido amarillo y La Libertad Avanza, Macri analizó: “Es muy complejo de entender este tipo de actitudes. Todos los noticieros dicen que La Libertad Avanza va por el Pro. El adversario es el kirchnerismo, el populismo. Nosotros hemos aguantado en la Ciudad, la hemos transformado, modernizado con infraestructura del siglo XXI. Todo eso lo hemos hecho acá. Y de golpe la prioridad [para el Gobierno] es el Pro en la Ciudad, que la Ciudad destaca por sobre todas los lugares donde ha gobernado el populismo en la Argentina. ¿No sería más una prioridad La Rioja por los Menem? No es justo”.

Y puntualizó: “Nosotros no hemos hecho nada para generar una situación que se pasa de incómoda. Le hemos dicho siempre al Presidente si quería hacer un acuerdo con el Pro, le nombre cinco dirigentes para que empiecen hablar del para qué, la visión del país, el futuro. Que no nos responsabilicen a nosotros”.

Más adelante, el exmandatario hizo un breve comentario sobre Horacio Rodríguez Larreta, quien competirá en las legislativas por fuera del Pro, y menos preció a Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de Milei. “Horacio ha tenido una situación personal que lo afectó. Perdió una interna contra alguien [Patricia Bullrich] que él siempre pensó y piensa que es intelectualmente inferior. No llegó a ser candidato a presidente”, resaltó sobre el exjefe de Gobierno porteño.

Al momento de hablar sobre Bullrich, admitió: “En el otro caso… Prefiero hablar de las cualidades que sí tiene Lospennato, como lealtad, coherencia, palabra, capacidad de trabajo, lealtad con los vecinos de Buenos Aires. Por eso va a ser nuestra candidata. Prefiero hablar de eso que de Patricia Bullrich. Mejor hablemos de Hernán Lombardi y su vocación, Laura Alonso, un emblema de la lucha contra la corrupción y dirigente de máximo nivel, Darío Nieto...”.

Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta Daniel Jayo - AP

En el terreno de la discusión económica y social, el líder del Pro se refirió al último dato de la pobreza dado a conocer por el Indec y afirmó: “¿Nos vamos a conformar con esta baja de la pobreza? Lo aplaudo y lo felicito, pero nosotros tenemos que llegar a un dígito de pobreza”.

También consideró que la prioridad del Gobierno es la salida del cepo y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) gira en torno a ello. En ese sentido, opinó de las negociaciones con el FMI: “Nadie va a un cine si no puede salir. Uno entra dólares y no se los puede llevar”.

“Creo que el acuerdo [con el FMI] está todo alrededor de salir del cepo. Lo más importante es que no es ninguna novedad. Todos sabemos que el cepo es una restricción. Hay que terminar con el cepo lo antes posible para que los que quieran invertir en el país sepan que traen su dinero y cuando quieran se lo pueden llevar. Alguien dio un ejemplo: ‘Nadie va a un cine donde después no se puede salir’. Esta es la Argentina de hoy. Uno entra dólares y después no se los puede llevar. Estoy hay que resolverlo. Por eso el Presidente y el ministro hablan todo el día de eso. Están buscando el momento para hacerlo sin que tenga efectos negativos”, planteó.

