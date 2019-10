Mauricio Macri en el acto de cierre de campaña en Córdoba, junto a su esposa, Juliana Awada

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2019 • 20:29

El presidente Mauricio Macri encabezó el acto de cierre de la campaña electoral en la ciudad de Córdoba, junto a gobernadores radicales y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo, donde buscará su reelección.

El acto proselitista fue convocado para las 19, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y boulevard San Juan, frente al shopping del Patio Olmos, en la zona céntrica de la ciudad mediterránea.

Pasadas las 20, Macri se subió al escenario junto a su esposa, Juliana Awada, y comenzó diciendo: "Acá empezó y se tomó impulso con el cambio. Acá arrancó el sí se puede e inundó el país entero. Miren lo que son, por favor. Miren todos los que son".

"Qué ganas de ser, crecer y ser protagonistas. Qué energía vital", dijo sobre los cordobeses y agregó: "Quiero agradecerles a usted por estar acá y a todos los argentinos por todo lo que han puesto estas semanas. Es tremendo cómo han bancado y aguantado. Cómo entendieron que hay que ser protagonistas".

El mandatario luego dijo: "Yo estoy acá para decirles que ustedes no están solos. Estamos juntos. Esta marcha no termina hoy acá. Tenemos una parada más que es el domingo para cambiar la historia de la Argentina con el voto. Cambiar la historia para siempre".

"Estamos acá para decirle a todo aquel que tenga que escuchar que no nos vamos a quedar callados. Ya bastante nos aguantamos el dedito, el atril y la prepotencia. Somos una mayoría los que queremos vivir de otra manera. Quisieron ir por todo, incluso por nuestra libertad que es innegociable", dijo sobre el Frente de Todos y su pasado kirchnerista.

Luego bromeó sobre la concurrencia de los presentes y les preguntó: "No puedo encontrar los colectivos. No sé dónde están los colectivos. Vinieron solitos, nadie les pidió, ni les dio nada".

"No caigamos en los espejismos. Defienden privilegios con mentiras y patotas. No caigamos otra vez en escuchar a aquellos que destruyeron la Argentina. No los escuchemos decir que ellos son los que saben, ¿que saben qué? Tantos años gobernaron y destruyeron el país", arremetió Macri.

El mandatario aseguró que "nunca pasó" lo de las movilizaciones en el interior del país. "Fue en paz, con amor. Ya somos caso dos millones de argentinos. Este octubre es histórico", dijo Macri.

Cerca del final, Macri recordó que su compañero de fórmula hoy cumple años y pidió que le canten el cumpleaños feliz.

También tomó el micrófono Awada, que agradeció a los presentes y expresó un discurso. El primero en esta gira de cara a las elecciones.

Macri dijo también estar seguro que será la votación con mayor porcentaje de participación desde el regreso de la democracia en 1983. "Me quedaría toda la vida acá. El gato no se quiere ir de Córdoba. El gato siempre estará acá con su corazón. Las otras seis vidas las voy a vivir en Córdoba", dijo Macri.

Junto al jefe de Estado está su compañero de fórmula, el senador nacional peronista, Miguel Ángel Pichetto; los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes); el presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri; la esposa del mandatario nacional, Juliana Awada; candidatos, ministros, legisladores y dirigentes de Juntos por el Cambio, precisó una fuente local de la coalición.

El cierre de campaña en Córdoba también significa la culminación de la marcha nacional electoral "Sí, se puede", que comenzó el 28 de septiembre en la plaza Barrancas el barrio porteño de Belgrano y que recorrió 30 ciudades del país.

Con las elecciones generales del próximo domingo, el distrito electoral Córdoba renueva nueve bancas de diputados nacionales: cinco corresponden al oficialismo nacional de Cambiemos, dos al peronismo de Hacemos por Córdoba que responde al gobernador Juan Schiaretti y dos al kirchnerismo (uno del Frente para la Victoria y la restante de Concertación Forja).

Los legisladores que cumplen mandato son: por Cambiemos, Mario Negri (va por la reelección) y Olga Rista (UCR), Nicolás Massot y Javier Pretto (PRO), Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica); en el peronismo de Córdoba Federal (Hacemos por Córdoba) Adriana Nazario y Juan Bruggüe; en el kirchnerismo Gabriela Estévez (va por la reelección) y Juan Manuel Pereyra.