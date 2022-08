Mauricio Macri, duro con Roberto Baradel: “¿Quién es este tipo?”

El expresidente Mauricio Macri llegó hoy a Rosario y criticó en duros términos al gobierno de Alberto Fernández: “No se dan cuenta el nivel de daño que han hecho; son una verdadera máquina de demolición”.

Durante su visita a la sede rosarina de la Fundación Libertad, el exmandatario dijo: “ No se dan cuenta el nivel de daño que han hecho. Son una verdadera máquina de demolición. Creo que no tenemos presente, pero sí un enorme futuro ” y aventuró que Juntos por el Cambio “va a volver a gobernar en 2023″.

También cuestionó a algunos dirigentes sindicales, entre ellos, al titular del Suteba, Roberto Baradel, que protagonizó el paro docente de este miércoles.

Ante el grupo de militantes y periodistas, donde habló cerca de 30 minutos, Macri contó el aprendizaje vivido por la coalición de gobierno durante los cuatro años de mandato, 2015-2019, y sumó su idea sobre quién sería el futuro presidente: “Mi preocupación mayor no es quién conduce. Ahora importa el para qué queremos volver a gobernar la Argentina y tenemos que poner mucho trabajo para hacernos cargo de un país que, si en 2015 lo habían dejado en el tercer subsuelo, en el 2023 va a estar en el séptimo subsuelo”.

“El gobierno nunca tuvo un plan, rumbo ni grandeza”, acusó el expresidente y sumó: “No tengo muchas ganas de hablar del gobierno de hoy. Se sigue manejando en la improvisación. Pero la Argentina tiene futuro porque la crisis que vivimos en la actualidad hizo que más del 41% entendió cuáles son los valores que debe tener el país y cómo debe funcionar”.

Macri reconoció: “ Vivimos un mundo complejo y la Argentina es un país más complejo . Hay que sepultar las ideas del populismo de que todo es simple, fácil y que el Estado puede resolverlo todo. En el 2023 vamos a tener un mandato de cambios políticos y económicos con un Estado que no nos sepulte con impuestos que traban y no dejan progresar, con regulaciones que sepulten la inversión privada”.

También habló sobre el paro docente de ayer y cruzó a los sindicalistas: “No podemos tener gremios que digan: ‘Yo no quiero preparar alumnos para que vayan a empresas’, como dice Baradel. Yo digo: ‘¿Quién es este tipo? ¿De dónde salió?’”.

Mauricio Macri, duro con Roberto Baradel: “¿Quién es este tipo?

En la misma línea cruzó al titular del gremio de los pilotos de Aerolíneas Argentina: “No podemos seguir conviviendo con señores como[Pablo] Biró, que tengan a todos los que nunca se subieron a un avión pagando 700 millones de dólares por año para que él y sus amigos manejen una empresa aérea que no funciona”.

“Lo que cuesta Aerolíneas Argentinas por año le permitiría al gobierno nacional poner en Santa Fe 33.000 gendarmes. No quedaría un solo narco en la provincia. ¿Dónde están las prioridades que tiene este gobierno?”, comparó.

El expresidente también optó por no opinar en público sobre las declaraciones de Elisa Carrió en contra de dirigentes de JxC, aunque dejó trascender que no compartía los agravios que la dirigente expresó hacia otras figuras de la coalición.

Mañana se reúne la cúpula de PRO

En tanto, los principales referentes del PRO compartirán mañana un almuerzo en el barrio de San Telmo en el cual analizarán la situación generada en JxC luego de que la fundadora de la Coalición Cívica (CC)-ARI, pidiera “reglas decentes” y una “reflexión profunda” dentro de la coalición opositora.

Al almuerzo de mañana de la cúpula del PRO están convocados, entre otros, Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich.

También podrían participar el diputado nacional Cristian Ritondo y el exfuncionario Fernando de Andreis, entre otros referentes partidarios.

El de mañana será la continuidad de una serie de almuerzos rutinarios que la dirección política del PRO lleva a cabo los días viernes, en general en el restaurante Puerta del Inca de la calle Bolívar, en el barrio de San Telmo.

El encuentro de mañana tendrá el contexto del revuelo político que generó dentro de JxC las declaraciones de Carrió, en las cuales advirtió sobre los vínculos de algunos dirigentes opositores con el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

“Si quieren que me vaya de JxC no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina”, indicó Carrió en algunas de sus declaraciones.

“Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y si no, no cuenten conmigo”, agregó la exlegisladora.

Las declaraciones de Carrió, que tuvieron cuestionamientos hacia figuras como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y los diputados nacionales Gerardo Milman, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Ritondo, motivaron durante todo el día de ayer fuertes repudios por parte de la mayoría de los integrantes de JxC y de los partidos que integran la coalición.

Con información de la agencia Télam.