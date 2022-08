María Eugenia Vidal rechazó las críticas de Elisa Carrió, defendió a dos exministros y reclamó no ser funcional al kirchnerismo

María Eugenia Vidal cruzó las declaraciones de Elisa Carrió contra distintas figuras de Juntos por el Cambio, defendió a dos de sus exministros, y reclamó “responsabilidad” en el debate interno. “No voy a ser ni parte ni funcional a ninguna discusión que genere alguna oportunidad al kirchnerismo”, dijo en LN+

La exmandataria bonaerense y actual diputada nacional defendió las gestiones de Cristián Ritondo (Seguridad) y Gustavo Ferrari (Justicia), a quien Carrió les había atribuido vínculos con el massismo y cierta protección a los fiscales Julio Novo y Claudio Scapolán, acusados por lazos con el narcotráfico.

“No estoy de acuerdo ni en el fondo ni en las formas de las declaraciones”, manifestó este miércoles Vidal y agregó: “ No dudo de la honestidad de ningún miembro de Juntos por el Cambio ”.

La dirigente se mostró molesta por la acusación de Carrió contra “dos funcionarios” de su gobierno en la provincia de Buenos Aires (2015-2019) y evitó responder las razones que llevaron a la líder de la Coalición Cívica a lanzar dardos contra distintos miembros de la coalición.

Las críticas de Carrió generaron resquemores en Juntos por el Cambio. Hernán Zenteno - LA NACION

“No puedo interpretarla, ni subtitularla y ella tiene derecho a expresar lo que quiera, y no la dejo de valorarla por eso”, admitió Vidal. Sin embargo, dejó en claro su posicionamiento, aunque aclaró que la discusión interna, no cambiará el “afecto” que siente por ella.

“ Tengo que decirlo públicamente, lo que dijo no es cierto y no estoy de acuerdo con sus declaraciones . Confío en la honestidad no solo con la que actuaron [los funcionarios] en mi gobierno, sino también en la actual de quienes fueron parte”, sostuvo.

Al igual que otros dirigentes de la coalición, Vidal llamó a reconducir el debate interno por otros canales. “Hay que poner un límite claro en términos de responsabilidad, de cuidar la unidad de Juntos por el Cambio, y de no ser funcionales a algo que que no sea lo que le pasa a la gente”, añadió.

Para la exgobernadora, las disputas internas debilitan a la alianza opositora. “Cuanto más la gente nos ve pelearnos entre nosotros más se decepciona, y menos puede esperar que haya una alternativa seria a este Gobierno que nos agobia”. Y amplió: “Mi prioridad no es esta pelea entre nosotros, ni nada que sea funcional, o atentar contra la unidad de Juntos por el Cambio”.

“Hablemos de todo”

Respecto de las denuncias de Carrió contra sus exfuncionarios, Vidal sostuvo que Cristián Ritondo y Gustavo Ferrari no tenían “competencias” ni “facultades” para “intervenir en el nombramiento de los jueces, en su enjuiciamiento, o destitución”.

La exmandataria señaló que la acusación sobre los fiscales en la provincia de Buenos Aires la lleva adelante el Ministerio Público y precisó que el juicio político se define en la Legislatura bonaerense, donde tuvo “minoría los cuatro años”, según remarcó. Y añadió que en ese proceso también interviene el Consejo de la Magistratura, pero aclaró que el representante del Poder Ejecutivo “no era Ritondo”.

“Hablemos de todo, porque sino es como decir ‘estoy en desacuerdo’ y luego las cosas no quedan aclaradas ”, apuntó Vidal al contestar las acusaciones de Carrió.

En esa línea, se refirió a los casos de Novo y Scapolán, fiscales de San Isidro, señalados por presuntos lazos con el narcotráfico. “El fiscal Novo fue suspendido en 2016 y las pruebas avanzaron tan rápido que tuvo que renunciar en 2017. Fue durante mi gobierno, y durante la gestión de Ferrari y y Ritondo, que Novo dejó de ser fiscal”, consignó. Y añadió: “Así que mal puede hablarse de encubrimiento e impunidad”.

Vidal defendió a Cristián Ritondo, tras las críticas de Elisa Carrió. Archivo

A su vez, señaló que el juicio contra Claudio Scapolán también se inició durante su gobierno y aclaró que el jurado de enjuiciamiento también arrancó mientras ocupaba el sillón de Dardo Rocha. También expresó que, a partir de esa investigación inicial, Scapolán “ya tiene un procesamiento por parte de la Justicia Federal”.

“No discuto subjetividades, sino hechos”, insistió Vidal al ser consultada por los cuestionamientos de Carrió contra los funcionarios de su gestión. “Los hechos de la gestión de Ritondo y Ferrari son 43 fiscales y jueces que abandonaron su cargo por causas de corrupción”, agregó.

En particular, Vidal citó los casos del exjuez de Garantías platense César Melazo, que se encuentra detenido acusado de formar parte de una banda que se dedicaba a escruches, robos de autos y comercialización de estupefacientes, y que estaba integrada por policías, barrabravas, un exfiscal y delincuentes comunes.

Además, mencionó a Martin Ordoqui, exjuez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, acusado por el supuesto otorgamiento irregular de beneficios a procesados por delitos graves. La investigación lo vincula con la banda en la que está involucrado Melazo. “ Nadie se metía con esa mafia de jueces en La Plata, que encubría delincuentes ”, dijo Vidal.

La exgobernadora también citó que, durante su gestión, hubo 13.000 policías apartados por corrupción, “una cifra histórica”, 2.500 hinchas y barrabravas sin acceso a las canchas por la aplicación del derecho de admisión, “100 jefes de barrabravas presos por narcotráfico, y 8000 narcos presos”.