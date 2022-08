El macrismo rompió el silencio ante las críticas de Carrió: ni “relaciones poco claras” ni “descalificar”

El exsecretario de la Presidencia y mano derecha de Mauricio Macri, Fernando de Andreis, salió a marcar la posición del fundador de Pro, que hoy evitó expresarse en primera persona tras el tembladeral desatado por los dardos que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó contra dirigentes de Juntos por el Cambio.

“ Con Mauricio creemos que el futuro tiene que ser con valores. Con libertad -por supuesto- con responsabilidad, honestidad, valentía y mucho respeto a los demás ”, escribió De Andrés en su cuenta de Twitter, dejando en claro que sus palabras habían surgido de un acuerdo con el exmandatario.

Cada una de sus frases se movió entre dos esquinas: elogiar la “valentía” de Carrió, para acto seguido pedirle respeto hacia los socios de la coalición opositora. Condenar relaciones “poco claras” con el “panperonismo”, pero evitar declaraciones que “podrían no ayudar” a la oposición.

Con Mauricio creemos que el futuro tiene que ser con valores. Con libertad -por supuesto- con responsabilidad, honestidad, valentía y mucho respeto a los demás. — Fernando de Andreis (@deAndreis) August 10, 2022

“También creemos que hay que ser incansables en la defensa de la república y las instituciones. Cuidar que Juntos por el Cambio no se contamine con relaciones poco claras con el autodenominado panperonismo ”, fue el segundo tuit de De Andreis, destinado a acordar con la lógica expresada ayer por Carrió en una entrevista con LN+: que un sector de Juntos por el Cambio busca una construcción con un “neo PJ y con Massa”, mientras otros sector, en el que se incluyó, apuesta a un “panrepublicanismo”. Según la lógica de Carrió, la llegada al Ministerio de Economía de Sergio Massa abortó el plan de los primeros y “salvó” a la coalición.

El último tuit de De Andreis apuntó a compensar el anterior, llamando a no “descalificar” a los aliados. “ En la situación delicadísima del país, algunas declaraciones podrían no ayudar. Creemos qué hay que encontrar formas de marcar nuestras diferencias sin descalificar a tercero s. No nos distraigamos del objetivo fundamental de rescatar a la Argentina.

En la situación delicadísima del país, algunas declaraciones podrían no ayudar. Creemos qué hay que encontrar formas de marcar nuestras diferencias sin descalificar a terceros. No nos distraigamos del objetivo fundamental de rescatar a la Argentina. — Fernando de Andreis (@deAndreis) August 10, 2022

Aunque mantuvo su silencio sobre los dichos de Carrió, Macri se mostró hoy con el legislador porteño Darío Nieto , quien fue su secretario durante el gobierno de Cambiemos. Fue para dar a conocer el encuentro que ambos mantuvieron este miércoles con Aya Miyaguchi, Directora Ejecutiva de Ethereum Foundation, organización que se dedica a implementar la tecnología Blockchain para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en el continente africano.

Mauricio Macri y Darío Nieto, durante el encuentro que mantuvieron con Aya Miyaguchi Prensa Pro

“Nos juntamos a charlar sobre la potencialidad inmensa que tiene la tecnología blockchain para revolucionar innumerables aspectos de nuestras vidas. También pude contarle los proyectos que estoy presentando en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para #HackearElEstado y ponerlo al servicio de las personas” dijo el legislador Nieto luego de la reunión.

Con el argumento de que “el camino es la transparencia”, Carrió se despachó ayer contra varios integrantes de Juntos por el Cambio, pero en su enumeración alcanzó a políticos de otros partidos, empresarios y hasta una supuesta “amante” y “testaferro”.

Las frases de Carrió que causaron polémica