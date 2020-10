El exmandatario también criticó el gobierno de Alberto Fernández: "Con este rumbo, no hay destino" Crédito: Imagen de TV

20 de octubre de 2020 • 19:01

El expresidente Mauricio Macri se refirió a la interna de Juntos por el Cambio de cara a los comicios de 2023 y utilizó una llamativa metáfora: "No hace falta hacer parricidio". También criticó al Gobierno al asegurar que "con este rumbo, no hay destino".

El fundador de Pro brindó esta tarde una nueva entrevista televisiva, esta vez con A24, donde fue consultado sobre la posibilidad de anotarse como candidato dentro de tres años, cuando se celebren las próximas elecciones presidenciales. "Hoy siento que no he terminado el proceso de lo que viví", contestó Macri, en alusión a su mandato entre 2015 y 2019. "Tengo una responsabilidad que asumí y que me provocó un enorme desgaste emocional. Tengo que cumplir con los argentinos, es lo que estoy haciendo", añadió.

Entonces se refirió a la interna opositora: "Lo que estoy viendo es que hay muchos dirigentes que tengo que apoyar para que crezcan, para que sepan que no hace falta hacer parricidio. Yo no estoy en ningún lugar", dijo, y agregó que "es natural" que haya dirigentes que crean que "al tipo hay que sacarlo".

Luego aclaró: "Yo tengo una relación sana con todos mis dirigentes, y los he ayudado a crecer, los he ayudado, empezando por Horacio. Y lo voy a seguir apoyando, y me parece sano que cada uno se prepare". En ese sentido, mencionó que esa interna podría resolverse con las PASO. Pero sumó: "Hoy no me anoto en ningún lugar, me anoto en ayudar a consolidar".

Críticas a Fernández

El exmandatario se refirió al Gobierno a raíz del banderazo opositor que se celebró en todo el país la semana pasada. "Me preocupa mucho que la reacción del Presidente y de su gobierno haya sido enojarse con los que salen a manifestar. Los veo en el rumbo equivocado. Con este rumbo no hay destino", lanzó Macri.

"Una cosa es cuando uno va en la dirección que uno quiere que vaya, y si hay errores corregimos", dijo. Y aludió al "conflicto con el mundo" de parte del Presidente. "Bolsonaro, Lacalle porque es Lacalle, Piñera porque es Piñera", expresó, sobre los pares de Fernández en Brasil, Uruguay y Chile. "El camino es la armonía, la calma, la prudencia, el valor de la palabra, retomar el diálogo con todos los sectores. Y ahí siento que Juntos por el Cambio ha sido constructivo", expresó.

