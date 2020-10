Mauricio Macri, sobre las elecciones legislativas: "No me veo candidato"

El expresidente rompió el silencio y se refirió a su futuro político; "me siento cómodo acompañando a los que tienen vocación de liderar", agregó Crédito: Captura de video

"No extraño el poder", dijo el expresidente Mauricio Macri esta noche durante una entrevista realizada por Joaquín Morales Solá en Desde el llano, donde dio detalles de su futuro como político.

Consultado si será candidato el próximo año en las elecciones legislativas en el país, Macri expresó: "No me veo, me siento cómodo acompañarlo a los que tienen vocación de liderar y ayudarlos a crecer".

De esta manera, resaltó su lugar dentro de Juntos por el Cambio y sostuvo que su trabajo continuará desde el apoyo a los líderes del partido. "Veo con mucha alegría la consolidación de Horacio [Rodríguez Larreta], en su primera experiencia sin estar debajo de un paraguas; también, cómo se consolida Patricia Bullrich en la conducción del partido. Y sigo apostando fuerte por María Eugenia Vidal", dijo.

En una entrevista cargada de autocrítica, el expresidente relató que este año le permitió reflexionar y dedicar tiempo con sus seres queridos. "A través de la reflexión, he podido trabajar en silencio para fortalecer Juntos por el Cambio".

En esta línea, resaltó también el trabajo de otras figuras como Alfredo Cornejo y Mario Negri. Y concluyó: "Hay mucho dirigente valioso con muchas ganas de crecer, de aportar al país y para mí eso es un valor fundamental. Es un espacio que cree en el diálogo, cree en sumar, lo único que pedimos es hacerlo con la Constitución sobre la mesa".

