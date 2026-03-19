Mauricio Macri ratificó que Pro no hará oposición a Milei, pero adelantó: “Somos el próximo paso”

El líder de Pro, Mauricio Macri, ratificó hoy su apoyo al rumbo del gobierno de Javier Milei y remarcó que su partido no hará oposición, pero resaltó que mantendrá la autonomía. “Somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores”, evaluó con la mira en 2027.

El expresidente hizo equilibrio durante su discurso en Parque Norte, donde reunió al Consejo Nacional de Pro. Mientras sostuvo su apoyo al gobierno libertario, propuso a su partido como el espacio con la capacidad para hacer sostenibles las reformas.

“Pro no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país”, afirmó Macri, pero puso el eje en el mediano plazo: “El tiempo pasó y el momento es distinto al de 2023. Hoy la pregunta es cómo hacer que el cambio dure más allá de un gobierno”.

Advirtió además que su partido estará siempre para impedir que vuelva el kirchnerismo. “Somos la generación que empezó el cambio en la Argentina y quienes lo vamos a terminar de blindar”, sintetizó.

En ese sentido, planteó que el proceso no puede depender de una sola fuerza. “Lo que hace fuerte al cambio es que múltiples espacios, con el mismo rumbo y cada uno con su identidad, puedan decir lo que crean, aunque incomode”, sostuvo. Y definió: “Lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal”.

Macri respaldó al Gobierno y dijo que Pro apuesta a blindar "el cambio" Soledad Aznarez

Sus declaraciones se dieron durante una cumbre de Pro en Parque Norte, que reunió a alrededor de 3000 personas. La vuelta a escena de Macri se da en un momento complejo para el Gobierno, con nuevas revelaciones del caso $LIBRA y el Adorni-gate todavía fresco.

No hubo, sin embargo, mención alguna a las dificultades oficiales. “No nos suma. No somos kirchneristas”, deslizaron entre la dirigencia amarilla.

En su reaparición pública, Macri combinó gestos de respaldo a Milei con advertencias. Fue crítico, sobre todo, con la situación económica. Valoró el equilibrio fiscal y el ordenamiento de la macroeconomía, pero resaltó que “hay millones de argentinos que se sacrificaron por el cambio y todavía esperan que su vida mejore”.

“Venimos a construir lo que todavía falta”, dijo, y destacó la convivencia con el oficialismo: “Seis de los nueve ministros trabajaron o fueron candidatos con nosotros; para mí es un orgullo”. Aunque marcó un límite: “El que calla cuando debería hablar no protege el cambio, lo debilita”.

“Tenemos diferencias y las hemos expresado. Hay una diferencia enorme entre el primer paso y el próximo”, agregó el expresidente al marcar sus discrepancias con el oficialismo.

“Hay que construir algo sólido, algo que dure”, lanzó. “Las reformas que perduran son las que se convierten en instituciones. El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real. Y eso no se va a hacer solo, requiere inversión, un Estado pequeño y barato, pero que funcione”, completó.

Mauricio Macri, durante el acto en Parque Norte Soledad Aznarez

Macri cerró con la mirada puesta en consolidar el rumbo más allá frente a un público que lo vitoreaba: “Tenemos que aprovechar que no estamos en el gobierno para pensar el futuro. Somos grandes constructores”.

La propuesta del macrismo subraya su mirada hacia adelante. “Protagonistas del futuro” fue la consigna. Busca pensar un esquema a largo plazo sobre la base de los orígenes del partido. Como eje ordenador del debate, se utilizaron las siglas de Pro: principios, realidad, oportunidades. Fueron los nombres de los tres paneles que esquematizaron el evento.

Para mostrar una cara juvenil, el macrismo eligió un streaming para mostrar el evento en redes. Dos caras nuevas conducían el canal: Ignacio Albor, concejal de Vicente López; y Julieta Altieri, presidenta de la juventud de la Capital.

Durante la cumbre no faltaron los globos -marca registrada de los inicios de Pro en la Ciudad-, que se soltaron cuando el evento comenzó. “Queremos volver a las bases”, remarcaron distintos referentes.

“Hoy nace algo nuevo”, dictaminó Fernando de Andreis, secretario General del partido. “Los quiero invitar a esta nueva etapa. estamos preparados para relevar”, sumó la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Consejo Nacional del PRO. Mauricio Macri; Jorge Macri; Guillermo Montenegro; Rogelio Frigerio; Cristian Ritondo Soledad Aznarez

El primero en subir al escenario y abrir la ronda de expositores fue Jorge Macri. “Es muy valioso volver a reunirnos”, celebró el jefe de Gobierno porteño. “Queremos decirle a la argentina que estamos de pie, que estamos vivos, que existimos y tenemos muchas ganas de contar todo lo que tenemos para hacer”, siguió.

María Eugenia Vidal lo dijo sin rodeos: “Acá nos estamos preparando para competir en todo el país en 2027”. La exgobernadora bonaerense aprovechó el escenario para enviar un mensaje al electorado cooptado por La Libertad Avanza (LLA): “Acá estamos los que peleamos contra el kirchnerismo en los peores momentos, cuando tenía todo el poder. Somos los garantes de que no vuelvan. Acá estamos los que no solo vinimos a confrontar con un modelo: vinimos a construir un país moderno”.

Consejo nacional del PRO. Mauricio Macri; Jorge Macri y María Eugenia Vidal Soledad Aznarez

En su carácter de presidenta de la Fundación Pensar, presentó a los referentes del think tank macrista que expusieron sobre los proyectos a futuro con mirada federal.

El jefe de bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, apuntó al cambio como materia fundamental del partido. “Sin el pro no había cambio posible en la argentina”, dictaminó. “Si hoy hay estabilidad económica, es gracias al Pro. Si hoy pueden poner plata en la minería, es gracias al Pro. Si se bajan los impuestos es gracias al Pro. Si hubo modificaciones laborales es gracias al Pro”, listó. Y dijo sobre el futuro: “No hay problema, el 2027 va a ser una parada más para el cambio. Con la conducción de Mauricio Macri, sin especular, porque no pedimos un solo ministerio y nos comprometimos a acompañar en segunda vuelta a Javier Milei”.

Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), asistieron al encuentro con reparos. Su responsabilidad de gestión los obligó a hacer equilibrio entre su partido y el vínculo con la Casa Rosada. Cuando se especulaba con la posibilidad de que se barajaran candidatos, cerca de los mandatarios provinciales transmitieron la falta de timing para discutir nombres. Ambos llegaron cerca de las 11.20, con el evento ya iniciado.

Encuentro del Consejo Nacional del Pro Jorge Macri Soledad Aznarez

Es que no todos leyeron la convocatoria de la misma manera. Mientras algunos dirigentes la interpretaron como una instancia para ordenar al partido y mostrar presencia política, otros la miran con mayor distancia y advierten que la agenda de la Ciudad no siempre coincide con las prioridades del interior.

Al tomar la palabra, Torres pudo el foco en la gestión. Solo al final dio la nota política: “No tengamos miedo de dar las discusiones que hay que dar. Cuando un espacio político pierde la autenticidad, está condenado al fracaso. Pro tiene mucho para decir en este momento y en el 2027”.

Rogelio Frigerio en el Consejo Nacional del Pro

Frigerio tomó un camino todavía más pragmático. Aclaró que Pro quiere que al que le toque gobernar la Argentina le vaya bien “sobre todo si apunta al mismo norte que nosotros”. “Tenemos que hacer primar el sentido común: la gente está cansada de diagnósticos, quiere soluciones”, evaluó. Concluyó su exposición con un mensaje sobre las complejidades de gobernar en medio del ajuste: “Nos hemos vuelto especialistas en gestionar sin plata, a trabajar con transparencia, eficacia, eficiencia para, sin recursos, darle soluciones a la gente”. Y cerró: “Si tenemos esta capacidad sin plata, con más recursos nadie nos va a parar”.