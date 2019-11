Mauricio Macri ratificó que seguirá en política: "¡Hay gato para rato!"

El Presidente dijo que tuvo "aciertos y desaciertos" a lo largo de su gestión

"Y para todos aquellos que me viven preguntando si me voy a retirar de la política, les digo que no me voy a ningún lugar. ¡Hay gato para rato!", lanzó Mauricio Macri. El mensaje fue claro, con el 40 por ciento que cosechó el domingo de las elecciones el Presidente pretende erigirse como el máximo referente de la oposición a partir del 10 de diciembre.

Con la unidad como base de los discursos, aunque sin los principales referentes del radicalismo -que según dijo el Presidente no llegaron por problemas climáticos-, el macrismo tuvo su ceremonia de despedida con los mandos medios de las tres administraciones, Nación, provincia y ciudad.

"Hemos logrado algo sólido, potente. Una comunión importante de tres partidos, con historias distintas, pero aportes valiosos. Hemos tenido aciertos y desaciertos, pero lo más importante es haber despertado la esperanza en millones de argentinos que sí se puede", dijo el jefe del Estado, que esta tarde cerró con su discurso el último gabinete ampliado de su gestión.

Antes, hablaron la vicepresidenta Gabriela Michetti; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el excandidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, el único que hizo mención al liderazgo de Macri.

"El desafío del cambio, del reformismo permanente, no es algo pasajero, vino para quedarse. Ahí estamos nosotros, algunos en los próximos años más involucrados, otros menos, pero tenemos el desafío de ser una oposición constructiva que no pone palos en las ruedas", sostuvo el Presidente.

Y marcando el rumbo de lo que será su postura una vez que le entregue le mando del Poder Ejecutivo a Alberto Fernández, agregó: "Nos tenemos que olvidar de lo que nos hicieron a nosotros. Lo primero son los argentinos. Cada decisión que tomemos, cada propuesta, cada comentario, tiene que ser inteligente, constructiva y responsable".

Unos minutos antes, en medio de la tensión interna por el futuro liderazgo de Juntos por Cambio, Pichetto dejó en claro su postura sobre el nuevo escenario que se abrirá a partir de fin de año para ese espacio. "El proyecto tiene que tener un líder y yo creo que ese líder es Mauricio", dijo el senador por Río Negro.

Sus palabras retumbaron en el Centro Cultural Kirchner (CCK). No fue un mensaje inocente y lo hizo delante de Vidal, Rodríguez Larreta y el resto de los dirigentes de Cambiemos que creen que la nueva etapa necesitará una conducción diferente.

Igualmente, el hábil legislador peronista, también elogió al resto. "Con unidad, con liderazgos, con figuras como Rodríguez Larreta y Vidal, se ganó en la calle. Frente a la derrota, el Presidente decidió salir a dar la pelea, hasta el final. Ellos pensaban ganar por 25 puntos y ahora se enfrentan a una fuerza política de 41 puntos y casi 10 millones de argentinos apoyando. ¡30 días más y los pasábamos por arriba! A trabajar para volver al poder en el 2023", arengó Pichetto.

Rodríguez Larreta, el gran ganador de Juntos por el Cambio la noche del 27 de octubre, habló de la necesidad de defender un "país más equilibrado". Y añadió: "Las transformaciones llevan tiempo. Ahora tenemos una responsabilidad a futuro. No tenemos que aflojar, vamos a defender y acompañar al 40 % de la gente que nos eligió".

Para eso, dijo el jefe comunal, es fundamental "seguir en juntos en Cambiemos". En ese sentido, la gobernadora agregó: "Ahora nos va a tocar ser oposición unida en democracia frente a un gobierno peronista".

Vidal, fiel a su estilo, hizo un discurso sentido. La mandataria provincial dijo estar con "emociones encontradas" y resaltó la victoria de Rodríguez Larreta. También destacó que mantener el poder en 62 de las 135 intendencias bonaerenses le da "esperanza" para la tarea que comenzará el 10 de diciembre.

"Empieza otra etapa, algo nuevo, todo esto nos tiene que servir para aprender. El poder muestra a las personas y perder mucho más. Vamos a defender lo que logramos, nuestro legado, las mejoras que logramos en la vida de la gente. La pelea contra los narcos, el SAME en toda la provincia, las guardias nuevas en todos los hospitales", resaltó Vidal.