Mauricio Macri reaparece con un acto de Pro en Jujuy y negocia un acuerdo electoral con La Libertad Avanza

Luego de que en Pro blanquearan que aún están “lejos de un acuerdo electoral”, el expresidente Mauricio Macri encabezará hoy un acto de Pro en Jujuy, después de tres meses sin declaraciones públicas de índole política. Su bajo perfil coincidió con dos movimientos vitales para el partido durante este trimestre: la conformación de la mesa de diálogo con referentes del gobierno libertario de cara a un eventual acuerdo electoral para 2027 y el lanzamiento de la precandidatura presidencial de su exministro de Hacienda Hernán Lacunza.

La de hoy será una nueva escala de la gira federal “Próximo Paso” con la que el líder de Pro viajó por distintos puntos del país a lo largo del año, en tren de exhibir músculo político y arengar a la dirigencia partidaria. El acto de este viernes corresponde a la región noroeste de la Argentina y apunta a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

Macri se reúne desde las las 15 con el gobernador radical Carlos Sadir y más tarde brindará el discurso de cierre del encuentro partidario que se realizará en el Hotel Altos de la Viña de San Salvador de Jujuy. Pasará la noche en la provincia y regresará a Buenos Aires mañana por la mañana. En todas las actividades lo acompañará Fernando de Andreis, secretario general de Pro y alter ego del exmandatario.

Nos vemos mañana en Jujuy. pic.twitter.com/B4AM1BAxEx — PRO (@proargentina) September 24, 2026

Lacunza, en cambio, no pisará Jujuy durante esta jornada, según pudo saber LA NACION. En su entorno argumentaron que es por cuestiones de “agenda”.

Esta semana se repartió entre una cena con dirigentes amarillos de todo el país –incluso estuvo la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal– y una visita a Rosario, donde se reunió con el gobernador Maximiliano Pullaro. En el encuentro partidario en la sede de Pro en Balcarce 412 estuvo presente la titular de la filial jujeña, Claudia Machaca. Cerca de Lacunza aseguran que “próximamente” estará en la provincia.

Su desembarco en la contienda presidencial generó reacciones de lo más diversas dentro de Pro. Los dirigentes se dividieron entre quienes apoyan su figura; los que valoran su vocación, pero sin trabajar junto a él; y referentes que la rechazan de forma rotunda, grupo compuesto fundamentalmente por acuerdistas.

Hernán Lacunza se mostró junto a dirigentes de Pro de todo el país, entre ellos la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal

La actividad que Macri encabezará hoy transcurrirá apenas 24 horas después de que los diputados nacionales Cristian Ritondo y De Andreis sostuvieran que están “lejos de un acuerdo electoral” con La Libertad Avanza (LLA), luego de la cuarta reunión entre los emisarios del expresidente y los referentes del Gobierno. Ayer se reunieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, ambos delegados de Karina Milei.

Ritondo y De Andreis evitaron profundizar sobre los motivos por los que no se llega a un entendimiento y aclararon que “nunca” harán nada para favorecer “la vuelta al populismo”. En privado, dirigentes de Pro se quejan de que LLA quiere dominar la negociación, mientras no garantiza pautas mínimas de convivencia, como no complicar la gestión diaria en los lugares donde actualmente gobierna el macrismo.

Conservar el poder en la ciudad de Buenos Aires, bastión de Pro, es la prioridad del macrismo de cara a 2027. Pero los libertarios porteños siguen lanzando dardos contra la gestión del jefe de gobierno, Jorge Macri. No obstante, el alcalde, enfrentado con su primo, se muestra abierto a un entendimiento.

Ayer Ritondo dijo que no hablaron de la Capital en particular, y agregó: “Sin dudas sabemos la valoración que tiene la gente de la gestión de Pro desde 2007. Nosotros no criticamos que nos critiquen. Como acá, hay un ámbito de confianza para que si hay algo que tienen para aportar, lo hagan”.

Los diputados nacionales Fernando de Andreis y Cristian Ritondo Fabián Marelli

Otro foco de diferenciación es la intención del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). Pro, de momento, se muestra alejado de la chance de apoyar esta medida en el Congreso.

Desde marzo pasado, Macri encabezó actos de “Próximo Paso” en la Capital, la provincia de Buenos Aires (Vicente López y Mar del Plata), Chaco, Mendoza y Santa Fe. Tal como hoy, en estas últimas tres provincias también se reunió con los mandatarios radicales Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Pullaro (Santa Fe). También cenó con los hermanos Juan Pablo y Gustavo Valdés, de Corrientes y referentes de la Unión Cívica Radical (UCR).

En cada una de esas instancias, el expresidente cuestionó distintos aspectos del gobierno nacional: rechazó la continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, en medio de la investigación por su patrimonio; reclamó la independencia del Poder Judicial; y subrayó la necesidad de que la estabilidad macroeconómica se refleje en los hogares.