Jorge Macri le pidió a Patricia Bullrich que le diga cuándo se va a llevar a los presos de las comisarías

Tras la reiteración de fugas de presos de alcaidías y comisarías porteñas, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, le pidió a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, un “plan con un calendario concreto” para que traslade a los detenidos a cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

“Tengamos ya un plan con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en prisiones federales”, sostuvo Macri al presenciar el primer día de clases de los futuros policías y bomberos de la Ciudad.

La respuesta de Jorge Macri a Patricia Bullrich

Macri estuvo acompañado por el nuevo ministro de Seguridad, Horacio Giménez, quien reemplazo a Waldo Wolff, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el secretario de Seguridad, Ezequiel Daglio; y el Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

“Terminemos con las discusiones y chicanas que no nos conducen a nada y que solo perjudican a los porteños. Es tiempo de soluciones políticas concretas, avancemos juntos”, pidió el jefe de gobierno porteño.

Agradecimiento de jorge Macri a Waldo Wolff

Sobre la problemática de presos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad, Macri afirmó: “Insisto: no podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos. El problema de los presos no se soluciona con un cambio de ministro. Es responsabilidad del SPF, algo que la ministra Bullrich no desconoce. Lo decimos con respeto y firmeza: ministra Bullrich estamos para ayudar, sí; pero las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles”.

Según información del gobierno porteño, en las comisarías y alcaidías hay más de 2.400 presos alojados. “Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad, superando nuestras diferencias, pero con el interés general por sobre el interés partidario. Que quede claro, debemos proteger y darle seguridad a los porteños. Es cierto lo que usted dice, que todas las provincias tienen un sistema penitenciario. Pero todas las provincias también tienen un sistema judicial y nosotros no. Usted lo sabe muy bien. No nos pueden pedir sobre lo que no tenemos responsabilidad”, explicó Macri.

Jorge Macri le pidió a Patricia Bullrich un "plan con un calendario" para el traslado de presos de las comisarías porteñas a las cárceles federales

Desde la Ciudad argumentaron que, desde 2020, 16 jueces, en distintas instancias procesales, han sostenido que los presos deben estar alojados en cárceles del SPF.

Según información oficial, la ciudad de Buenos Aires tiene capacidad para alojar a 1000 detenidos y en la actualidad hay 2434: 1474 presos en alcaidías; 525, en comisarías; 420 en “lugares transitorios”, y 15 por ingresar. Hay 3000 policías que cumplen función cuidando a los detenidos.

Como explicó en su momento a LA NACION el abogado y especialista en temas penitenciarios Leandro Halperin, el problema de la sobrepoblación en las comisarías y alcaidías porteñas comenzó en 2020, durante la pandemia de Covid-19.

“La sobrepoblación en las comisarías y alcaidías porteñas comenzó con la decisión del gobierno nacional, en 2020, de limitar el ingreso de personas detenidas por delitos en la ciudad de Buenos Aires a cárceles del SPF. Hasta ese momento, la Justicia ordenaba que una persona detenida fuera a prisión e iba a una dependencia del SPF. A partir de la pandemia, el SPF decidió que había que esperar 15 días para certificar que la persona detenida no tuviese Covid-19. Tras la pandemia, la restricción continuó con otras excusas”, afirmó Halperin, quien días atrás fue elegido por el gobierno de Macri para desarrollar un sistema penitenciario en la Ciudad. Su cargo será el de subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios.

En 2020, según las estadísticas oficiales, había 448 presos alojados en comisarías y alcaidías porteñas. Un año después, 637; en 2022, 962; en 2023, 1794, y el año pasado el número había llegado a 2128.

De los 2434 presos alojados en comisarías y alcaidías porteñas, 418 fueron condenados por la Justicia, de los cuales 188 tiene condena firme, dos de ellos con una pena de prisión perpetua.

La grama mayoría de los detenidos que están presos en dependencias de la ciudad de Buenos Aires están a disposición del fuero nacional en lo criminal y correccional, 147 están bajo investigación de la Justicia en lo penal, contravencional y de faltas porteña, 36 del fuero federal y 14 de la Justicia bonaerense.

De los 2434 presos alojados en comisarías y alcaidías porteñas, 1347 fueron detenidos por causas de robo y hurto; delitos en grado de tentativa, 287; abusos sexuales, 273; homicidio, 36; causas de menores, 7, y otros causas, 485.

“En e2024 el gasto total incurrido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en gestión de detenidos fue de $ 70.161.000.000, un promedio de 83.576 pesos”, dijeron fueron oficiales.

En el acto, Macri también hizo referencias a la elección del nuevo ministro de Seguridad. “Es tiempo de policías y la persona indicada para este momento es Horacio Giménez. Condujo la Policía Metropolitana en los inicios de nuestra Policía de la Ciudad, y su trayectoria trae un nuevo impulso a nuestra decisión política de enfrentar el delito y darle más seguridad a los porteños”, dijo.

También, el jefe de gobierno porteño habló de la inversión en materia de seguridad. “Nunca antes la ciudad de Buenos Aires había destinado tantos recursos a la seguridad. Eso significa más patrulleros y motos, más equipamiento, más tecnología, más obras en comisarías y alcaidías”, afirmó.

Según información oficial, con una inversión de más de $26.000 millones, la Ciudad está sumando vehículos para la Policía de la Ciudad y en los próximos meses se incorporarán 120 camionetas, 60 motos, 40 cuatriciclos y 4 minibuses blindados con lector de patentes y cámaras 360, entre otras tecnologías.

