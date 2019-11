Macri estuvo en Fadea en junio pasado para presentar una nueva línea de ensamblaje Crédito: Captura de video

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019 • 09:28

CÓRDOBA.- La despedida como presidente de Mauricio Macri en Córdoba tendrá menos vigor del que se esperaba. Llegará hoy cerca del mediodía a la provincia que le dio la diferencia final que lo llevó a la Casa Rosada en diciembre de 2015 y en la que se impuso con más amplitud en octubre; será la vez 26 que la visita. Recorrerá la fábrica militar de aviones, Fadea, donde durante la gestión de Juntos por el Cambio se logró una reconversión significativa.

Macri no se encontrará con Juan Schiaretti, a quien siempre califica como "mi amigo, el Gringo", ya que el gobernador no estará en la capital; viaja al interior a inaugurar una obra. La última reunión entre ambos fue antes de las PASO cuando cenaron en un restaurante junto a Juliana Awada. No se vieron antes de la elección de octubre. Los números muestran que comparten electorado en la jurisdicción.

En paralelo a la visita de Macri y a las críticas declaraciones del diputado nacional Nicolás Massot sobre la estrategia política de Juntos por el Cambio, hay un sector del PRO cordobés -el propio Massot, Darío Capitani, Gabriel Frizza y Javier Pretto- que se muestran más dispuestos a abrir la alianza a otros sectores.

Fadea tiene 822 empleos, redujo su déficit operativo en un 90%, cerró algunos negocios por fuera de la Fuerza Aérea y volvió a fabricar su avión emblema, el Pampa IA63

Aunque se había especulado con que el Presidente se reuniría con intendentes del radicalismo y del Pro o recorrería alguna obra vial nacional, finalmente la visita quedó reducida a un "recorrido institucional" por Fadea sin presencia, incluso, de periodistas.

"Será algo informal; estará con los trabajadores, visitará las instalaciones y conversará con los directivos", dijeron fuentes de la empresa a LA NACION. "Todo bastante informal; seguramente hablará, dirá algunas palabras", agregaron.

Durante el kirchnerismo Fadea estuvo prácticamente paralizada. Los últimos años la administró La Cámpora y hay 13 exdirectivos imputados por la Justicia federal sospechados de malversación de fondos; el balance de 2015 cerró con un rojo de $1.401 millones y 1700 empleados.

Ahora tiene 822 empleos, redujo su déficit operativo en un 90%, cerró algunos negocios por fuera de la Fuerza Aérea y volvió a fabricar su avión emblema, el Pampa IA63 (a diciembre habrá entregado seis).

Durante el kirchnerismo Fadea estuvo prácticamente paralizada. Los últimos años la administró La Cámpora y hay 13 exdirectivos imputados por la Justicia federal sospechados de malversación de fondos

En junio de este año, en su última visita a las instalaciones para inaugurar un área de producción de aerogeneradores Macri dijo: "Fadea pasó de ser víctima del vaciamiento y la mentira para ser un orgullo nacional (.). Lo que más me impacta de Fadea es que es la síntesis de todo lo que pasa en el país; era un depósito de chatarra, en 10 años no habían construido un solo avión y este gigante adormecido revivió".

De seguro acompañarán al Presidente algunos dirigentes de Juntos por el Cambio; quien no será de la partida porque tiene actividades en la Ciudad de Buenos Aires es el diputado nacional Mario Negri. Está cerrando negociaciones por la conducción del bloque y el recambio de integrantes.