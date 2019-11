El jefe de diputados del Pro dijo que el oficialismo "se debe una autocrítica" Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2019 • 17:11

Nicolás Massot, jefe del bloque de Diputados de Pro, dijo que "no es bueno disfrazar las derrotas de victorias", en relación a la estrategia del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, centrada en destacar la mejora entre el porcentaje que obtuvo el oficialismo en las generales con respecto a las PASO.

"Que uno tiene que luchar para no creérsela y no confundirse uno mismo con el cargo, para no pensar que es uno el verdadero depositario de lo que en realidad representa. Siempre tuve claro que la única forma de hacer esto -y que valga- es ser genuino y estar dispuesto a irte", sostuvo el diputado nacional en diálogo con el portal Cenital, ante una consulta sobre las miradas dentro del oficialismo respecto de la derrota.

"Siempre tenés que sentir que hay vida afuera, que tenés independencia y que hay veces que tenés que buscar los intervalos para no transformarte en un factor dependiente de un sistema que, generalmente como cualquier sistema, tiende al statu quo", agregó Massot, uno de los dirigentes de confianza de Emilio Monzó. En los últimos meses, protagonizó varios cruces con su par en la Cámara baja, la co-fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, quien después de la derrota en las elecciones renunció a su banca.

Massot también se refirió a los liderazgos dentro de Juntos por el Cambio en los próximos años. "Respecto al electorado, tenemos el deber de mantener el frente político, pero no tal como está, con las mismas caras, los mismos nombres, los mismos partidos, que son al final de cuenta accidentes o formalidades: nos debemos a lo que la gente votó", sostuvo.

"Vemos una serie de pilares que trascienden lo económico y será cuestión de interpretar el voto con el tiempo. Tenemos que mantener ese 41%, lo cual no significa que deba ser inmutable la composición política y los dirigentes de ese porcentaje. Ahí sí nos debemos la autocrítica, porque si no terminamos disfrazando una derrota de triunfo y perdemos una oportunidad histórica", lanzó.

"Le llevó 12 años a la oposición construir Cambiemos; al peronismo menos de un año y medio o, en el peor de los casos, cuatro volver a cicatrizar las heridas de los últimos años. Entonces tenemos que dar un salto cualitativo y eso necesariamente implica que reconozcamos algunos liderazgos que pueden cambiar, que pueden mutar, que se puede complementar o que pueden emerger con más fuerza o inclusive abrirnos al interior del país, que es algo que nos costó durante estos cuatro años", agregó.