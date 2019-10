Mauricio Macri: "Siempre estaré a favor de las dos vidas"

Mauricio Macri en Corrientes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2019 • 18:51

El presidente Mauricio Macri volvió a manifestarse en contra del aborto. Dijo que "siempre" estará " a favor de las dos vidas", durante un acto en la ciudad de Corrientes, como parte de la marcha "Sí, se puede".

" Si pudimos mejorar la infraestructura, ¿cómo no vamos a arreglar la economía trabajando juntos? Lo vamos a hacer", agregó.

"Claro que se puede", dijo el mandatario, mientras miles de seguidores cantaban "Sí, se puede". "Esto se puede dar vuelta", gritó el Presidente después.

"Esto nunca pasó en nuestra historia", dijo Macri en referencia a la marcha "Sí, se puede", que lo llevó a distintas localidades del país. "Vamos a usar esta energía para cambiar el país para siempre", agregó.

El mandatario volvió a pedir: "En las PASO estuvimos un poquito distraídos, entonces tenemos que ir a fiscalizar y cuidar el voto que es nuestro sueño y futuro".

"Estamos juntos porque queremos defender los valores en los que creemos. No queremos que nadie nos diga que tenemos que pensar. Queremos gobernantes que no se crean dueños del poder. No vamos a aceptar tener miedo. Nunca más vamos a volver al miedo. Hace cuatro años decidimos dejar de ser parte del problema y ser parte de la solución", dijo el mandatario.

"Gracias a todos y vuelvan a casa tranquilos. Cuidándose. Vamos a dar vuelta la elección y estamos dando vuelta la historia del país todos juntos. Los amo con todo mi corazón", cerró Macri.