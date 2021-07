Mauricio Macri, sobre el kirchnerismo: “Volvieron mejores para destruir, no para construir”

Este jueves, Mauricio Macri fue entrevistado por Jonatan Viale en LN+ y realizó una serie de críticas al gobierno de Alberto Fernández. El exmandatario se refirió al manejo de la pandemia por parte del oficialismo como “pésima” y resumió el año y medio del kirchnerismo en el poder con una frase lapidaria: “Volvieron mejores para destruir, no para construir”.

Macri habló para el programa +Realidad en una comunicación desde Suiza. En principio, agradeció a Viale poder saludar a los argentinos “en los momentos tan complejos que estamos viviendo”. A raíz de eso, el periodista le pidió una reflexión sobre los 100.000 muertos en la Argentina por la pandemia de coronavirus.

Mauricio Macri: "Se hubiesen salvado muchas vidas si accedíamos a todas las vacunas"

“Siento mucho dolor por las 100.000 familias que hoy lamentan la partida de un ser querido. Me da mucha tristeza porque soy un convencido de que podrían haber sido muchas menos las familias afectadas”, respondió el expresidente.

“No puedo dejar de recordar la frase de Fernández hace un año, que prefería un 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos -continuó-. Hoy lamentablemente tenemos las dos cosas, por un pésimo manejo de la pandemia que nos coloca en todas las mediciones entre los peores países”.

Macri señaló que “todo hubiese sido destino si hubiesen tenido un poco de humildad y no tanto apego a tantos temas ideológicos absurdos”.

Al respecto, sobre la compra de vacunas, el expresidente expresó: “Hubo una pequeñez de visión ideológica de no haber comprado todas las vacunas disponibles y de no haber tenido en el menú las vacunas americanas, que hubiesen ahorrado muchas, muchas vidas. Hay técnicos de Conicet que dijeron que entre 30 y 40 por ciento (se hubiesen salvado). Hoy estarían con nosotros 40 mil argentinos que ya no están por esta miopía ideológica”.

Acto seguido, añadió: “Mi hija Antonia hubiese dicho compro todas las vacunas que haya para usar la que mejor funciona. No era vacunas existentes, había que apostar al desarrollo tecnológico de una vacuna en tiempo récord. Ante esa incertidumbre no podés andar arriesgando”.

Mauricio Macri, sobre el kirchnerismo: "Volvieron mejores para destruir, no para construir"

La decisión de Vidal

Consultado por Viale si “está desilusionado con María Eugenia Vidal”, el expresidente aseguró: “Vos sabés que siempre he apostado por María Eugenia, es una dirigente con unas cualidades únicas. Yo le dijo donde yo pensaba que ella tenía que militar y ser parte de esta batalla. Pero son decisiones personales. Han pasado cosas durante esos cuatro años que la han afectado mucho. Y ella sintió que no era el momento de ella para estar en la provincia de Buenos Aires”.

Y siguió: “La leona del 2017 es la que todos soñamos ver en este momento, la vamos a ver en la capital”.

“Volvieron mejores para destruir”

En otro tramo de la entrevista, al hacer un resumen de lo que había sido este tiempo de gobierno kirchnerista, el expresidente sentenció: “Dijeron que iban a volver mejores, más respetuosos, pero han vuelto peores. Mejores para destruir, no mejores para construir”.

“Lo que hicieron en este año y medio en términos de demoler el sistema institucional argentino ha sido todo lo que han podido, y si no han hecho más es por los periodistas valientes que defendieron la libertad de expresión, por Juntos por el Cambio, por los ciudadanos independientes de a pie que han salido a la calle”, agregó.

Con relación a lo que viene con respecto a la oposición que él representa, el expresidente dijo: “Vamos a seguir batallando porque es nuestro futuro, nuestro país. No nos van a robar el futuro, no nos van a echar de la Argentina”.

“Tenemos que estar compactos, convencidos, unidos en esta defensa porque esta elección es la que cambia la historia. Acá comienzan 20 años de crecimiento para los argentinos, con una regla común que es la sensatez y el respeto por el otro. Nada más que eso”, pidió.

“No necesitamos iluminados. Necesitamos un trabajo de equipo y hacer lo que hacen los países que nos rodean que les ha ido mejor que a nosotros en las últimas décadas”, señaló.

Los armamentos a Bolivia

Cuando Viale le preguntó a Macri si había participado del golpe de estado a Evo Morales en Bolivia, de acuerdo a la denuncia realizada por el gobierno boliviano, a la que se sumó Alberto Fernández, Macri respondió: “Lo que está pasando es un papelón del gobierno argentino, un absurdo que combina la malicia y el delirio”.

“Todos saben lo que pasó en Bolivia. Hay un expresidente que quiso reformar la constitución, perdió un plebiscito, reformó la constitución, quiso reelegirse, la corte lo invitó a participar, intentó hacer un fraude, se armó un escándalo y decidió renunciar. A partir de ahí, pidieron que el congreso pusiese a un presidente interino, y se eligió a esta mujer (Jeanine Añez)”, explicó Macri.

“Era tal el caos en Bolivia que la ministra (Patricia) Bullrich decidió mandar gendarmería para reforzar la embajada, y proteger a los argentinos a los periodistas que estaban acreditados y también terminó protegiendo a funcionarios de Evo Morales que pidieron asilo”, agregó el exmandatario.

El expresidente aseguró que se viajó con elementos antidisturbio, no armamento de guerra, como señalaron en la denuncia. Para el dirigente de Cambiemos, las acusaciones “son todos inventos que son producto de la debilidad en la que se encuentra el gobierno frente al fracaso con la pandemia y la crisis económica”.

“Con tiempo va a haber que investigar de donde salió esa carta y todo lo que han montado, que es algo realmente payasesco”, finalizó.

LA NACION