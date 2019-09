Rosario Agostini, periodista jujeña, recibió el llamado del presidente tras un mensaje que escribió en Twitter Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2019 • 10:20

Rosario Agostini, una periodista de la provincia de Jujuy fue sorprendida por el presidente Mauricio Macri, quien la llamó para contenerla tras leer un mensaje en el que Agostini escribió: "Fue todo en vano".

Agostini vive en San Salvador de Jujuy, escribe en el sitio jujuyonline y además de trabaja en un radio. En agosto, en medio de la campaña, el presidente junto a su esposa Juliana Awada, habían viajado a la provincia para presenciar los rituales a la Pachamama y la periodista había intentado entrevistar al presidente pero el equipo de prensa le explicó que Macri no daría entrevistas individuales en esa ocasión, pero que le enviarían el mensaje.

Casi un mes después, frustrada por los resultados de las elecciones PASO que cambiaron la realidad del país y fortalecieron a la oposición kirchnerista, Agostini publicó: "Pobres aquellos que contaron la verdad sobre las violaciones de DDHH", junto a un video de el presidente venezolano Nicolas Maduro, condecorando a Milagro Sala, líder del movimiento Tupac Amaru en Jujuy. Con el triunfo de Fernández, Sala festejó desde su prisión domiciliaria y aseguró: "Vamos a volver".

"Pobres aquellos que dieron testimonio ante la justicia", continúa el mensaje, en referencia a el centro para recibir denuncias de venezolanos residentes en el país sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen chavista que habilitó el gobierno de Macri.

Con un cartel con la imagen de Milagro y debajo #LiberenAMilagro, Maduro describe a Sala como "una mujer que lleva el espíritu de las guerreras" y Agostini agrega: "Pobres nosotros que escribimos sobre el robo y la violencia. Pobres... pobre de mí que me arriesgué y conté la verdad", en referencia a los periodistas que investigaron por presunta corrupción a la dirigente kirchnerista.

Finalmente, desolada, sentenció: "Fue todo en vano".

El llamado de Macri

Casi un mes más tarde, sonó el teléfono de Agostini, quien se encontraba casualmente realizando un ritual a la Pachamama, en un lugar donde no había mucha señal y la voz del otro lado del celular la dejo atónita: era el presidente.

"Lloré", aseguró Agostini y describió la situación como "muy emocionante". Según contó, Macri le dijo que "no se sienta sola y que estaba orgulloso de ella".

"Queridos amigos por éste twt que escribí acabo de recibir el llamado del Presidente @mauriciomacri Me habló largamente y me comprometí a no bajar los brazos y luchar por la República. Agradezco a @mauriciomacri x tomarse un tiempo para contenerme. Gracias gracias gracias Presidente!", publicó luego de la conversación telefónica.