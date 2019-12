En medio de los disturbios, el secretario general del gremio aseguró a los medios que se encuentra refugiado y denunció que hubo ausencia de la policía para defenderlos; "Nos estamos muriendo"

16 de diciembre de 2019 • 18:36

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández dijo que se encuentra en el techo de la sede del gremio mientras se produce la toma del edificio en medio de los incidentes y desmanes que tenían lugar esta tarde en el centro de la Ciudad.

"Me tomaron el gremio, lastimaron a todos, estoy arriba en el techo. Si suben los mato a fierrazos", dijo Fernández esta tarde en diálogo con radio La Red poco después de que facciones opositoras del sindicato de colectiveros ingresaran por la fuerza al edificio ubicado en Balvanera y causaran destrozos.

"A la policía la pasaron por arriba. No sé, a lo mejor son las últimas palabras que estoy diciendo. De acá, no es que no me puedo defender. Se metieron al gremio, me tomaron hasta el 4to piso, me rompieron todo. Y la policía... No sé, no quiero culpar más a nadie. Tengo heridos, tengo gente descompuesta", dijo Fernández.

"¿Va a entregar la sede?", le consultaron. "Voy a resistir", respondió Fernández. "Si entraron con todo, rompen con todo. La policía dice que si vienen con los carros van a tener que pelear con los de afuera. Y mientras los de adentro nos estamos muriendo", agregó.

"Estoy hasta la manija. Esto es la vida de ellos o la mía. Me tomaron el gremio a los palazos, que venga la Policía", pidió.

Fernández es el secretario general de la UTA Fuente: Archivo

La interna

"Hay paro de 50 líneas de colectivo por el despido de un compañero que tenía fueros", explicó Miguel Bustinduy, dirigente de la UTA, en diálogo con El Destape, y afirmó que hace una semana iniciaron el reclamo. "El paro va a durar lo que tarde en solucionarse el problema", agregó.

En tanto, desde UTA no avalaron el paro y afirmaron que no es una medida del gremio. "El consejo Directivo Nacional de la UTA, con motivo del paro sorpresivo del Grupo Dota y sus empresas vinculadas en el día de la fecha, informa al público en general que la UTA no ha decidido ni avala en lo más mínimo dicha medida de fuerza", indica el comunicado que lleva la firma del Secretario General, Roberto Fernández.