Máximo Kirchner criticó a María Eugenia Vidal: “Después de las PASO, la primera idea que tuvo es ir por la presidencia de la Cámara”

Frenar el quórum en ambas cámaras y tener la presidencia de Diputados fueron dos objetivos que fijó la precandidata porteña de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre. “Es una pena que la primera candidata a diputada nacional en la Ciudad esté más preocupada por quedarse con la presidencia de la Cámara que por sumar leyes para la gente”, la chicaneó hoy Máximo Kirchner.

Durante una extensa entrevista en Radio El Destape, el jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados fustigó a la exmandataria bonaerense. “La misma actitud tuvo cuando gobernó la Provincia. Cuando perdió, sí hablaba de acuerdos y diálogos”, ironizó Kirchner y agregó, sobre las intenciones de la oposición de arremeterle a Sergio Massa la conducción de la Cámara Baja: “Les interesa muy poco lo que le pasa a la sociedad. Entran en estas cuestiones de ponerse en maleva, ante una situación donde la sociedad está sufriendo”.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que en las filas cambiemitas “se engolosinan rápido” y lanzó: “A mí no me sorprende, era esperable, la sociedad evaluará. Ante el resultado de las PASO, la primera idea que tuvo Vidal es ir por la presidencia de la Cámara”.

Para marcar las diferencias con la postura que tomaron en el Frente de Todos cuando Alberto Fernández superó a Mauricio Macri en las primarias para la Presidencia de 2019, Kirchner indicó: “Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que no fue lo que hizo Macri entre las PASO y las generales. Tenía que cuidar las reservas del pueblo argentino y las dilapidó para tratar de ganar una elección, una tamaña irresponsabilidad. Eso fueron Macri, Vidal, [Diego] Santilli y [Horacio Rodríguez] Larreta”.

Kirchner habló de un “berretín” del expresidente en 2015 y sostuvo que “la sociedad evalúa estas cosas”. Luego, volvió a cargar contra la candidata porteña: “La respuesta y la actitud de Vidal no me sorprende porque una cosa es que plantees que no podés abrir hospitales y universidades porque no tenés recursos, porque tenés al Fondo que te quiere cobrar, entonces dialogás con tu comunidad y le explicás los límites. Pero Vidal esto no lo hacía. De una forma autoritaria decía ‘no voy a abrir porque no quiero’”.

Bajo esa crítica, que fue utilizada en reiteradas oportunidades también por el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Kirchner cerró: “Una cosa es no poder y otra es no querer. De la misma manera se desempeñan ahora, de una manera muy irresponsable, diferente a la que ha tenido el Frente de Todos, a la que ha tenido Alberto Fernández”.