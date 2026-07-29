Máximo Kirchner dijo que Cristina mostró su “voluntad de participar en la vida política” y dijo: “Queremos que sea candidata”

Después de que Cristina Kirchner anunciara que llevó su condena por corrupción en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su hijo mayor, el diputado nacional Máximo Kirchner, analizó la contienda electoral de cara al próximo año y volvió a ratificar que desde el Partido Justicialista (PJ) quieren que la expresidenta “sea candidata”.

“Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no. Nosotros queremos que sea Cristina y ella está demostrando, incluso en esta carta que publicó y en todos los lugares, su vocación de querer participar en la vida política argentina”, indicó.

En diálogo con AM 530, Kirchner expresó que la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner “pone nerviosas” a muchas personas. “Entendemos que es la persona más capacitada para hacerlo y que dio muestras sobradas de tener el coraje para dar esa pelea y representar los intereses de los argentinos", señaló y agregó: “Esa proscripción que sufre Cristina y una porción de la sociedad que la quiere votar marcan el destino del país”.

Consultado sobre la chance de que la expresidenta —quien cumple una condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución— integre las listas del PJ, Máximo Kirchner sostuvo que su madre mantiene “la vocación de cambiar el destino de los argentinos” y aseguró que el objetivo del espacio político no es conseguir un eventual indulto, sino “que el país salga adelante”.

“Nuestro fin es que los argentinos puedan desarrollar sus vidas de manera mucho más normal y organizada de lo que vemos hoy, con un país en donde realmente se está rompiendo el orden social, en donde los equilibrios marcan cada vez más distancia entre unos y otros en la desigualdad económica”, subrayó.

En esta misma línea, ratificó que desde el PJ insisten en la candidatura de Cristina Kirchner ya que fue quien “llevó adelante a la Argentina” durante los ocho años que se extendió su presidencia. “Lo dicen aquellos que la pueden querer más y los que la pueden querer menos. Son testimonios constantes de que con Cristina esto no era así”, consideró y sumó: “Si hay algo que corta transversalmente el tema es que la realidad económica era muy diferente cuando gobernó ella de cuando no”.

Cristina y Máximo Kirchner rodrigo-nespolo-10977

Días antes, el diputado de Unión por la Patria ya había lanzado, desde la provincia de Buenos Aires, la candidatura de Cristina Kirchner.

"Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad", expresó desde el municipio de Carmen de Areco en un acto por en el Día de la Independencia.

Y desafió: “Vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear. Hace mucho tiempo que muchos compañeros y compañeras venimos trabajando juntos por una Argentina diferente. Nos conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Sabemos cuándo ayudarnos entre nosotros para dar las peleas que hay que dar. La organización, la participación de la sociedad en su destino debiera ser algo común”, prometió.