Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral, el tumor benigno por el que operaron a Máximo Kirchner

Este viernes el diputado nacional Máximo Kirchner anunció que fue operado por un cuadro de “cistoadenoma parotídeo bilateral”. Se trató de una cirugía programada que se llevó adelante durante la mañana.

“En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”, informaron desde el Hospital Italiano de La Plata en un comunicado firmado por su director general Roberto D. Martínez.

Previamente, el legislador había anunciado a través de Instagram que iba a operarse: “Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”.

Frente del Hospital Italiano de La Plata Ignacio Amiconi

“En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Je”, ironizó.

También contó que su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, quiso estar presente en el hospital durante la cirugía, pero que él se negó para que “no le pida nada a los que la encerraron a pesar de su inocencia”.

Además, cuestionó duramente las condiciones de detención de su madre y aseguró que existe una persecución política impulsada desde distintos sectores de poder. “A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo Poder Judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones”, remarcó.

El posteo que realizó Máximo Kirchner en relación a su operación (Foto: Captura de pantalla de Instagram @maximockirchner)

Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral

La Cleveland Clinic y la Mayo Clinic explican que el cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor poco frecuente que aparece en las glándulas parótidas. Estas son un tipo de glándula salival.

Las glándulas salivales están en los labios, la boca y la garganta. Cualquier de estas glándulas puede producir proliferaciones de células. Sin embargo, las glándulas parótidas son la ubicación más común de los tumores de las glándulas salivales y se encuentran justo delante de cada oreja, que ayudan a masticar y digerir los alimentos. Por ello, es identificable cuando un bulto aparece en esa zona.

Las glándulas parótidas se ubican delante de cada oreja Mayo Clinic

En el caso de un cistoadenoma parotídeo bilateral, quiere decir que hay tumores en las dos glándulas parótidas, la izquierda y la derecha, a cada lado de la cara. El 80% de los tumores en la parótida son benignos, es decir, no cancerosos, y allí el cistoadenoma es uno de los menos frecuentes. Solo un 20% son malignos.

La mayoría de los tumores de la glándula parótida crecen de forma muy lenta, por lo que pueden tenerse durante meses, años o incluso décadas antes de presentar algún síntoma. Muchas veces se detectan cuando los médicos encargan a sus pacientes a realizar pruebas de imagen por otros motivos.

En general, estos tumores se extirpan a través de una cirugía, que cura los tumores benignos y puede también curar los cancerosos. Esta extirpación quirúrgica se conoce como parotidectomía, donde se saca parte o la totalidad de la glándula parótida.

Los tumores en las parótidas suelen causar hinchazón en la cara o la mandíbula. Otros síntomas incluyen problemas de deglución o pérdida de movimiento facial. Muchas veces estos tumores se controlan con el paso del tiempo y no se remueven a menos que crezcan en gran tamaño o generen dolor.