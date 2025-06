Máximo Kirchner: “Les molesta ver a una mujer bailando en un balcón con su pueblo”

El diputado Máximo Kirchner cargó sobre “sectores del poder económico” la responsabilidad por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena contra su madre, la expresidenta Cristina Kirchner. En una actividad que encabezó este lunes en el Partido Justicialista, dijo que al poder “le molesta ver a una mujer bailando en un balcón con su pueblo” y sostuvo que la sentencia contra la exmandataria se gestó con “jueces y fiscales que jugaban al fútbol en la quinta de [Mauricio] Macri”.

“Su condición de mujer les da más deseo de imponer el poder. Les molesta ver a una mujer bailando en un balcón con su pueblo”, afirmó Máximo Kirchner al cerrar una actividad en la sede del PJ nacional en la que se recordaban los bombardeos a Plaza de Mayo de 1955, cuando Juan Domingo Perón transitaba el último tramo de su administración hasta ser derrocado.

En su discurso, Kirchner apuntó en particular contra el Grupo Clarín. “Cristina los tuvo con límites y para un sector del poder económico tener límites es una afrenta. Lo primero que hace Clarín es quedarse con Telecom. ¿Y qué le da Macri? Decretazo y chau Ley de Medios”, reprochó. “Cristina no se les arrodilló, no obedeció”, subrayó. No mencionó, en cambio, el decreto con el que Néstor Kirchner, en 2007, antes de que asumiera Cristina Kirchner la presidencia, aprobó la fusión de Multicanal y Cablevisión (propiedad del Grupo Clarín), la de mayor magnitud hasta ese momento.

En otra de las frases en las que apuntó contra el Grupo Clarín, Kirchner criticó: “Aun cuando el pueblo argentino los salvó con la ley de bienes culturales, con tal de quedarse con dos telefónicas nos dieron los peores presidentes de nuestra historia”.

Máximo Kirchner habló ante un auditorio en la sede de la calle Matheu

“Lo que hemos reclamado siempre en la causa de Cristina es la posibilidad de tener jueces imparciales. Todo esto fue con jueces que fue acomodando a dedo Macri. Fue hecha con jueces y fiscales que jugaban al fútbol en la quinta de Macri. Se han violentado todas las garantías”, consideró el diputado, que también destacó: “Néstor y Cristina se dedicaron a solucionarle la vida a la gente, no a meter expresidentes presos”.

En medio del acto y luego de los primeros tres oradores (la secretaria general de la Juventud Peronista, Valentina Morán; la concejala de Moreno Araceli Bellota, y la historiadora Mara Espassande), se exhibió un video en el que se simula una noticia sobre un bombardeo en la Plaza de Mayo, con imágenes paródicas de Javier Milei, Victoria Villarruel y de la propia Cristina Kirchner, que luego se reveló como una noticia falsa, pero con la aclaración de que en 1955 ese bombardeo sucedió. El cierre del video fue del periodista Pablo Caruso, quien se pregunta: “¿Cómo puede una sociedad tener una percepción crítica de la historia si se invisibilizan episodios tan cruciales como este?; ¿Ocurriría lo mismo si el golpe fuera perpetrado contra un gobierno que representa los intereses del poder económico concentrado?; ¿Ocurriría lo mismo si sus líderes fueran encarcelados o proscriptos?”.

Al finalizar el acto, la concurrencia en el PJ (en su mayoría, un público juvenil), partió en una caravana hacia el departamento de Cristina Krichner, en San José y Humberto Primo, en el barrio de Constitución.

Además de Kirchner, hablaron Morán, Bellota, Espassande y el publicista y productor de cine Jorge “Topo” Devoto. En su discurso, Bellota remarcó: “Cuando volvamos, vamos a mejorarles la vida. Pero, en medio de eso, no tenemos que descuidar juzgar a los que en estos años nos han hecho mucho daño y esos son los grupos económicos. No son adversarios. A partir de la sentencia de Cristina dejaron de ser adversarios; son enemigos y dañan a nuestro pueblo”.