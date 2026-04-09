Kicillof lanzó su rama universitaria, denunció “saña” del Gobierno y lo calificó de “manga de chorros e ignorantes”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó este jueves el Movimiento Derecho al Futuro Universidad y Ciencia, la rama de su vertiente interna del peronismo en el sector universitario, con un discurso en el que subrayó que el Gobierno tiene “saña con el sistema científico, tecnológico y universitario argentino” y lo compone “una manga de chorros e ignorantes”.

En un acto que encabezó en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en el Pabellón 2 de la Ciudad Universitaria, Kicillof consideró que el gobierno de Javier Milei ataca a la educación superior con especial ímpetu. “Estamos viviendo un ataque sin precedentes a la ciencia. Hay una elección de ir con más dureza contra la universidad pública argentina, contra nuestro sistema tecnológico. Los salarios docentes, de investigadores, han caído más que los de otros trabajadores”, afirmó el gobernador en el acto, en el que lo presentó la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Valeria Levi.

“Todos nos ocupamos de la educación menos uno, que es Milei. Es austríaco, es liberal-libertario, lo que quiera, pero está incumpliendo leyes, convenios y la Constitución Nacional. Está llevándonos a un estado de disolución nacional”, subrayó el gobernador. Entre el público ubicado en las butacas del aula magna de la facultad, se observó al gabinete bonaerense, dirigentes del peronismo y militantes estudiantiles de la Juventud Universitaria Peronista, agrupación en la que se apoya la vertiente universitaria del gobernador, junto con el Movimiento Universitario del Conurbano.

El gobernador de Buenos Aires, en el escenario, junto a Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA Hernan Zenteno - La Nacion

Para Kicillof, en el Gobierno “hay saña con el sistema científico, tecnológico y universitario argentino”. El gobernador señaló: “Estamos en presencia de un proyecto que se ve refundacional y quiere convertir a la Argentina en algo que no fue. Desfinanciar a nuestra universidad es una llave a ese proceso de destrucción”.

“No solo quieren sacarnos el motor genuino para el desarrollo de nuestra soberanía, además, quieren destruir el pensamiento crítico. Quieren que nuestra historia la escriban los de afuera. Hay que defender a todas las disciplinas, pero se quieren meter especialmente con las sociales y las humanidades”, advirtió el gobernador de Buenos Aires.

Kicillof descalificó al Gobierno en la mayor parte de su discurso. “Aun la derecha pensaba que tenía que haber educación pública, gratuita, universal. La derecha argentina histórica era tirando a nacionalista. Además, tiene exponentes cultos; a nosotros nos viene a tocar una derecha ignorante y cipaya”, dijo, y afirmó que a Milei lo acompaña una “manga de chorros e ignorantes”.

Kicillof, ante el auditorio universitario Hernan Zenteno - La Nacion

En pocos tramos de sus palabras, Kicillof habló de la interna del peronismo, en la que está enfrentado a la expresidenta Cristina Kirchner. En uno de esos pasajes, sostuvo: “A mí me gustaría decir, espero que nadie se enoje, nuevas canciones, a nivel de modalidades y formatos de gestión”. En la campaña para las elecciones de 2023, en un acto con Juan Grabois, Kicillof consideró que el peronismo debía “componer una nueva” melodía, una frase que el cristinismo le reprocha desde ese momento.

Al cerrar su discurso, el mandatario provincial dejó otras señales para la interna peronista. “No nos puede pasar de nuevo que logremos una expresión electoral para ganar las elecciones y, después, tengamos dificultades para gobernar”, planteó. Instó a su tropa, además, a “tratar de perder el menor tiempo posible en internas y discusiones que no llevan a ningún lado” y aclaró que su proyecto electoral “no excluye a otros sectores”.

La legisladora porteña Berenice Iañez, representante del axelismo en CABA

Al igual que en lo político, en el ámbito facultativo el kicillofismo también tendrá como contrapartida dentro del peronismo a la agrupación La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner. Esa organización conduce el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde se hizo el acto de este jueves. Además, preside el centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (que también tiene sede en la Ciudad Universitaria) y, dentro de un frente, los centros de estudiantes de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras, también en la UBA.

Por fuera de la UBA, La Cámpora preside el centro de estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, además de centros de estudiantes en universidades del conurbano, como la de Avellaneda, Tres de Febrero o Hurlingham, entre otras, y en algunas del resto de la provincia, como la Universidad Nacional de Mar del Plata.