Mayans dijo que la reforma laboral viola la Constitución y pronunció una frase que enfureció a Bullrich

El senador nacional José Mayans, jefe de la bancada de Unión por la Patria, dijo en su discurso de cierre que con la reforma laboral hubo un “avasallamiento” del reglamento de la Cámara y pronunció una frase que pareció haber enojado a Patricia Bullrich, la jefa del bloque de La Libertad Avanza.

El senador formoseño apuntó contra el oficialismo y trazó una comparación con un campo de concentración, lo que pareció haber enojado a la exministra de Seguridad, quien pidió una interrupción, que Mayans no concedió.

“Se llama ‘ley de modernización laboral’. Es como eso que decía en un campo de concentración: ‘El trabajo libera’. Pero era un campo de concentración y de exterminio, y estaba basado en la mentira.”, dijo Mayans, que anteriormente había acusado al Gobierno de violar la Constitución.

José Mayans se cruzó con Patricia Bullrich

En ese momento, Bullrich lo interrumpió y solicitó una moción. Sin embargo, el jefe de la bancada kirchnerista se la negó y retrucó: “No, deje hablar. No me interrumpa. No es así. No puede interrumpirme cuando estoy hablando. Si no, la voy a interrumpir yo cuando hable usted. Me quiere cortar el discurso. Que sepa escuchar, acá no está la policía”.

En esta línea, continuó: “Es realmente gravísimo. El espíritu es la tergiversación y la mentira, que ya empezó con la conformación de las comisiones. No pueden hacer esto en el tratamiento de una ley de la república, violando la Constitución y el reglamento. Es inconstitucional, viola el 14 bis y tratados internacionales. Es violatorio, es regresivo, no es progresivo. Ustedes no pueden avasallar los derechos de los trabajadores por decir que tienen los votos, porque esto no va a durar”.

“La reforma laboral fracasó con De la Rúa, fracasó con Macri y ahora no tiene otro destino”, afirmó Mayans. “Este modelo es el que están apoyando, el mismo que fracasó con De la Rúa. 14 provincias terminaron con bonos [en ese momento]”, explicó.

En tanto, Mayans acusó que hubo irregularidades durante le tratamiento de la reforma y un “avasallamiento al reglamento del cuerpo”. “Estamos complicados, es un muy mal ejemplo. Si en la casa de las leyes no se cumple la ley...”, advirtió y cuestionó: “Este proyecto se vislumbraba que iba a traer problemas, y por eso, decidieron violentar la Constitución. Nos robaron siete senadores, dos por comisión. Esto ya es un vicio. No se puede hacer esto basado en el atropello. Tenían que darle una victoria política a su gobierno. El tratamiento exprés es un problema porque se hace en un día”.

"Este proyecto así como está redactado es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día", advierte José Mayans — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 12, 2026

También declaró que otro punto “inconstitucional” del proyecto es que no fue consensuado con sectores de la oposición y la CGT: “Si queríamos hacer la ley había que consensuar. He escuchado a la presidenta de la comisión decir que lo hicieron entre ellos, y eso no es consensuar. Terminaron en 55 modificaciones que mandaron a las 7 de la mañana”.

Además advirtió que, dado el contexto económico, no es el momento adecuado para implementar una reforma laboral: “Tenemos el nivel salarial más bajo de Latinoamérica. El poder adquisitivo del trabajador está por el piso”.

“Esto no se puede tratar así, a las apuradas. Es una falta de respeto para el pueblo argentino. Y después le hicieron más de 50 cambios para conseguir el quorum. Es una ensalada de leyes, con una irresponsabilidad. ¿A quién le quieren dar el gusto?“, arremetió.

El artículo 14 bis de la Constitución, el cual Mayans cuestionó que no fue respetado por el oficialismo con la presentación de la reforma, establece: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.