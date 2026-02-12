Donald Trump invitó a Javier Milei y otros presidentes el 7 de marzo a una cumbre en Miami
Lo informó un funcionario de la Casa Blanca; es una reunión para aliados regionales
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON.- A los dos destinos en Estados Unidos que Javier Milei ya tenía pautado para la próxima semana y marzo, Washington y Nueva York, el líder libertario sumaría uno más: Miami, el 7 de marzo, fecha en la que el presidente norteamericano, Donald Trump, invitó a sus pares de la Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras a una cumbre para aliados en la región.
Así lo informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca a la agencia AFP. Fuentes del Gobierno consultadas por LA NACION aún no señalaron si el Presidente aceptó la invitación, aunque dada la afinidad con el mandatario republicano, y que el 9 de marzo comenzará en Nueva York la “Argentina Week”, es muy posible que sume ese destino a su agenda en Estados Unidos.
Noticia en desarrollo
