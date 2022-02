“Me conmocionó”. Germán Martínez dijo que habló con Máximo Kirchner: “Lo quiero codo a codo conmigo”

Ya elegido como nuevo jefe de bloque de la bancada oficialista en Diputados, el rosarino Germán Martínez contó los pormenores de su transición con Máximo Kirchner, que abandonó la conducción del bloque el viernes a través de una dura carta en la que fustigó el acuerdo de la Casa Rosada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Después de revelar que charló con el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner “todo el día, ayer” y que pretende volver a hablar con él hoy o mañana, señaló: “Lo quiero codo a codo conmigo”.

El legislador, que intentará conseguir apoyos en el Congreso para aprobar el entendimiento que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, alcanzaron con el FMI, contó además cómo vivió la retirada del anterior conductor de la bancada del Frente de Todos. “La salida de Máximo a mí me conmocionó, así que ni quiero pensar a un montón de compañeros y compañeras de bloque. Es un referente muy fuerte para nosotros, es alguien que no toma decisiones en forma caprichosa, sino que lo hace en forma madurada. Y lo dejó claro en la carta que escribe”, dijo Martínez hoy en Radio 10, con elogios hacia el jefe de La Cámpora, algo que también había hecho ayer, en su primer contacto con la prensa.

En tanto, también se refirió a cómo afrontará su nuevo rol. Dijo sobre eso que su “hoja de ruta” serán los 18 temas que Fernández envió a la Cámara baja para las sesiones extraordinarias y, en cuanto al arreglo con el FMI para devolver el préstamo tomado durante la administración macrista, Martínez señaló: “Mi tarea es, como pidió el Presidente, garantizando la unidad, hablar con cada compañero y compañera del Frente de Todos y darles todos los argumentos, las razones, discutir mucho, elevar mucho la difusión, para que podamos lograr la mayor síntesis posible y que este acuerdo que es sumamente razonable, que abre una ventana de oportunidad a la economía argentina, tenga el mayor respaldo posible en el Parlamento”.

Sin embargo, Martínez no tendrá una tarea fácil. Es que de la misiva escrita por Máximo Kirchner se puede desprender que no le dará el visto bueno a la iniciativa del Ejecutivo. “Sería más incorrecto aferrarse a la presidencia del bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán”, adelantó el diputado nacional en ese texto y en una actitud que podrían seguir los legisladores que a él responden.

Sobre él, Martínez también dijo que hizo “un trabajo enorme” en la Cámara de Diputados y vinculó eso a la “convicción” del hijo de la vicepresidenta. “Hay un matiz respecto de este tema, sí, indudablemente. Voy a hablar con él todo lo que sea necesario, porque quiero que sea parte de este proceso. Quiero trabajar con él para que tengamos el mayor apoyo”, expresó el nuevo conductor de la bancada oficialista, anoticiado de los reparos que habrá en el bloque para alcanzar una convergencia sobre el FMI.

Para ello, intentará -según dijo- mostrar que las diferencias en el oficialismo sobre el entendimiento que alcanzó Fernández son “chiquitas” en relación con la visión “con una enorme distancia” que tienen del proceso de endeudamiento que encaró el expresidente Mauricio Macri. “Quiero que mis compañeros miren eso, miren en 2018, miren como termino ese gobierno”, pidió.

“Tengo la obligación de hablar con todos los compañeros, tratar de persuadir a todos y explicarles lo importante de que nuestro bloque tenga el mayor nivel de acompañamiento a la decisión que tomó el presidente de la Nación, con todos los matices que tiene nuestra coalición y las miradas distintas”, sostuvo el diputado, que está alineado políticamente con el exministro de Defensa Agustín Rossi y que integra la agrupación kirchnerista La Corriente.

En ese sentido, creyó necesario “hablar mucho” y “gastar mucho tiempo en charlas con los compañeros”, para así “limar las aristas” que los puedan diferenciar. “Tenemos que tener la mejor caracterización posible de este proceso para entender de la mejor manera la solución que propone el Presidente”, consideró.

Entonces, dijo que le “encantaría” que Guzmán vaya al Congreso para explicar el acuerdo. “Y que podamos escuchar a varios referentes del gobierno de [Mauricio] Macri, que fueron los que tomaron la deuda”, aclaró.

Noticia en desarrollo